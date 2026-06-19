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Крим повернути легше за Донбас: названо реальні терміни та шляхи деокупації

Марія Николишин
19 червня 2026, 18:00
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Світан вважає, що лише після початку розпаду РФ можна буде займатися звільненням Донбасу.
Крим повернути легше за Донбас: названо реальні терміни та шляхи деокупації
Сценарії звільнення Криму та Донбасу / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

  • Звільнення Криму є простішим за звільнення Донбасу
  • Наземна деокупація Донбасу наразі нереалістична
  • Донбас можна звільняти після ослаблення або розпаду РФ

Російські війська реально витіснити з Криму за півтора-два роки. Зробити це вдесятеро легше, ніж звільнити Донбас, доки існує країна-агресор Росія. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, Крим - це оперативний котел, який затиснутий між Чорним і Азовським морями.

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"Вхід-вихід один - з півночі, ну або зі сходу, через Тамань, але цей шлях легко перерізати, навіть далекобійними засобами ураження. Можна звільнити Крим, не втративши жодного життя наших військовослужбовців", - наголосив він.

Чому звільнити Донбас складніше, ніж Крим

Експерт зауважив, що з Донбасом все набагато складніше, адже за ним пролягає 5 тисяч кілометрів російської території.

"Тому витіснити російські війська з Донбасу в лоб, наземними операціями, не вийде - ми просто зникнемо безслідно. Я донецький, але як би мені не хотілося якнайшвидшого визволення моїх країв, розумію, що діяти краще по-іншому: спочатку робити те, що легше, - звільняти Крим, потім очищати сухопутний коридор до Азовського узбережжя й відтісняти окупантів до Маріуполя, тобто із заходу на схід, а далі ми натрапимо на Донецький кряж", - підкреслив Світан.

Він додав, що основна частина Донбасу розташована на Донецькому кряжі - це старі зруйновані гори висотою 300–350 м над рівнем моря.

"Наступати вгору набагато важче, простіше оборонятися на висотах. Росіяни це чудово розуміють, саме тому вони, в принципі, й захоплювали Донбас: щоб з висот можна було контролювати сухопутний коридор", - каже полковник запасу ЗСУ.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Звільнення Донбасу неможливе наземними операціями

Експерт наголосив, що наземними операціями здійснити деокупацію Донбасу неможливо, адже в України просто не вистачить ресурсів - особового складу.

"Тому для деокупації Донбасу нам потрібно паралельно зі звільненням Криму знищувати Російську Федерацію як державу, тобто довести її економіку до стану саморозпаду, як це було зроблено з Радянським Союзом. Цей механізм уже запущено з серпня 2025 року - знищення російської нафтової галузі", - розповів Світан.

Він наголосив, що зараз паралельно відбуваються два процеси - деокупація Криму та сухопутного коридору за допомогою засобів ураження, а також розпад Росії через знищення її економіки.

Коли можливе звільнення Донбасу

На його думку, лише після початку розпаду РФ можна буде займатися Донбасом. Оптимальний варіант - почекати, доки Росія повністю розвалиться.

"РФ – це 21 республіка, що входять до її складу. 22-ю республікою Москва спробувала вписати у свою конституцію Крим. Очевидно, Путін і компанія не грали в "очко", тому не знають, що 22 – це вже перебір, програш. Саме 22-га республіка й розвалить Росію", - переконаний Світан.

Він нагадав, що РФ - це 21 республіка та кілька десятків державних утворень різного рівня, починаючи від Біробіджанської автономної республіки й закінчуючи деякими автономними областями.

"Усе це почне розвалюватися, переважно з Північного Кавказу. Коли почнеться розпад за прикладом СРСР, тобто саморозпуск РФ, і зруйнується російська державність, російська армія просто розбіжиться. Бо армія - це похідне від держави: немає держави - немає армії. Саме в такий час і треба буде звільняти Донбас. Це займе три-чотири роки", - розповів експерт.

Удари по НПЗ пришвидшують розпад РФ

Полковник запасу ЗСУ додав, що звільнення Донбасу безпосередньо залежить від ефективності українських засобів ураження російської економіки на великій відстані.

За його словами, оптимальний варіант - це виведення з ладу нафтової галузі.

"Останнім часом ми й бачимо знищення понад десятка найбільших НПЗ, удари по російській нафтохімічній, металургійній та енергетичній галузях, тобто по всьому тому, що тримається на російській нафтогазовій галузі. Все це дає 20% російського ВВП (а це чимало) і 2/3 валютних надходжень у РФ. Нафтова галузь горить сама, тільки сірник піднеси, тому можна "підпалити" щонайменше всю європейську частину території Росії. І тоді все просто-напросто розвалиться. Радянський Союз — тому підтвердження", - підсумував Світан.

Крим повернути легше за Донбас: названо реальні терміни та шляхи деокупації
НПЗ / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, коли будуть звільнені Крим і Донбас:

РФ прагне повністю окупувати Донецьку область

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак говорив, що російські окупаційні війська протягом літньої наступальної кампанії зосередять свої зусилля на повній окупації Донецької області.

На його думку, Донецька область залишається для Росії одним із головних пріоритетів.

"Пріоритетною метою Росії влітку та восени буде захоплення Донецької області. Краматорськ, Слов’янськ і Костянтинівка - це ті міста-цілі, які російські війська мають захопити. Без цих міст Росія не уявляє собі закінчення цієї війни", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська посилюють тиск на Костянтинівському та Слов'янському напрямках. Росіяни дотримуються тактики інфільтрації, хоча часом вдаються і до механізованих штурмів.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що на півдні України протягом минулої доби російські окупаційні війська помітно активізувалися. Найінтенсивніші бойові дії фіксуються на Гуляйпільському напрямку.

Аналітики проєкту DeepState говорили, що ситуація навколо Костянтинівки на Донеччині різко загострюється та має ознаки поступового охоплення міста російськими військами з кількох напрямків.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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