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Росія атакувала Харків КАБами - кількість жертв різко зростає, що відомо

Юрій Берендій
29 червня 2026, 17:09
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Внаслідок атаки загинула 23-річна дівчина, число поранених продовжує зростати, зазначив Терехов.
Росія атакувала Харків КАБами - кількість жертв різко зростає, що відомо
Удар по Харкову 29 червня - кількість жертв різко зростає, що відомо / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Про що сказав Ігор Терехов:

  • Російські війська вдарили КАБами по Холодногірському району Харкова
  • Унаслідок ворожого обстрілу загинула 23-річна дівчина
  • Кількість поранених мирних мешканців зросла до 10 людей

Російські окупаційні війська вдарили КАБами по Харкову. Вже відомо про жертви серед цивільного населення. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Ворожий КАБ ударив по Холодногірському району. Деталі зʼясовуємо", - повідомив Терехов.

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Після уточнення оперативної інформації стало відомо про першу жертву атаки та людей, які перебували у тяжкому стані. За словами Терехова, російський удар також завдав значної шкоди міській інфраструктурі.

"Є попередня інформація про одного загиблого та двох тяжко поранених", - зазначив він.

Пізніше мер уточнив, що підтверджено загибель однієї людини, а кількість поранених збільшилася до п'яти. Також пошкоджень зазнали трамвай, електромережа, понад 15 автомобілів, будівля підприємства та житлові будинки, розташовані поблизу місця влучання.

"Зафіксовано ще один приліт по Холодногірському району - на щастя, КАБ не здетонував. На місці працюють вибухотехніки", - повідомив Терехов.

У міру надходження нових даних кількість потерпілих продовжувала збільшуватися.

"До десятьох зросла кількість поранених внаслідок обстрілу Холодногірського району. Одна людина загинула - молода дівчина двадцяти трьох років", - повідомив Терехов.

Росія атакувала Харків КАБами - кількість жертв різко зростає, що відомо
КАБ / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кремль попередив про підготовку масованого удару по Україні. У звіті ISW навели оцінки про можливе залучення близько 50–70 ракет і 500–700 дронів у потенційному масованому ударі.

Військоий експерт Олег Жданов заявив, що наявні у Росії ресурси дозволяють планувати масштабні атаки. Також, внаслідок удару по Сумах 27 червня поранено 13 людей, серед яких двоє немовлят.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки ранкового авіаудару по обласному центру. Внаслідок удару по Запоріжжю відомо про одного загиблого та 14 поранених.

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Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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