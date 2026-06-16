РФ націлилася на ключову лінію оборони Донбасу: чи є ризик прориву

Реальна ситуація кардинально відрізняється від фантазій Кремля.

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Ситуація в Костянтинівці / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Ключові тези:

Російські заяви про успіхи під Костянтинівкою перебільшені

ЗСУ чинять значно сильніший опір, ніж очікував ворог

Кремль намагається тиснути на Україну та Захід

Тактична ситуація в Костянтинівці Донецької області погіршується, проте країна-агресор Росія суттєво перебільшує свої успіхи. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що за даними українських військових та офіційних осіб, у центрі Костянтинівки наразі перебуває від 100 до 250 російських військовослужбовців, а повідомлення російських пабліків про 250–300 солдатів у центрі міста є перебільшеними.

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Аналітики підкреслюють, що окупанти використовують тактику інфільтрації, яку вони раніше практикували під час захоплення Покровська. Проте зараз Сили оборони чинять набагато потужніший опір.

В ISW додають, що Міноборони РФ та колаборант Денис Пушилін заявляють, що Україна нібито готується до "неминучої" втрати не лише Костянтинівки, а й Дружківки, Краматорська та всієї Слов’янсько-Краматорської агломерації.

"Вони просувають наратив, що взяття Костянтинівки автоматично відкриває ворота до швидкого падіння всього укріпленого оборонного району ЗСУ так званого фортечного поясу", - йдеться у звіті.

Водночас аналітики наголошують, що реальна картина кардинально відрізняється від фантазій Кремля.

На їхню думку, російські війська, ймовірно, зможуть досягти певних тактичних успіхів у Костянтинівці влітку 2026 року, проте швидкий оперативний прорив "фортечного поясу" є малоймовірним.

Крім того, у звіті підкреслюється, що загальна швидкість просування окупантів на фронті падає, тому наразі невідомо, чи зможе Росія колись повністю захопити Донецьку область.

"Нинішня когнітивна війна Кремля навколо Костянтинівки має на меті підіграти фальшивому міфу про те, що українська оборона ось-ось впаде. Таким чином Москва намагається залякати Захід та Україну, щоб змусити їх піти на поступки та погодитися на умови РФ", - підсумували в ISW.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Де можуть розпочатися інтенсивні бої

Військовий оглядач Іван Тимочко заявляв, що найбільш інтенсивні бої найближчим часом можуть розгорнутися за Костянтинівську, Покровсько-Мирноградську та Лиманську агломерації.

За його словами, на півдні України російські війська, ймовірно, намагатимуться утримати зайняті позиції, хоча активність бойових дій там може поступово знижуватися.

"Росіяни намагатимуться там втриматись до останнього навіть якщо в них буде відрізана логістика. За увесь час повномасштабної війни з противником ми бачили, що він прагнув триматися ціною будь-яких жертв там, де інші армії просто вважали б недоцільним перебувати", - наголосив він.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко говорив, що РФ зменшила активність диверсійно-розвідувальних груп на прикордонні у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявляв, що російське командування поставило своїм підрозділам завдання максимально наблизитися до Запоріжжя до кінця літа. Для цього окупаційні війська одночасно активізували штурмові дії на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

Водночас військовий експерт Іван Ступак вважає, що можливий відхід російських військ із Кінбурнської коси про яке повідомляли українські партизани руху "Атеш" може стати важливим тактичним та інформаційним успіхом для України.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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