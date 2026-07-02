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Навіщо Путіну ще один фронт: що насправді стоїть за загрозою наступу на Чернігівщину

Інна Ковенько
2 липня 2026, 18:45
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Кремль може спробувати відкрити новий фронт на півночі України. Чи існує реальна загроза наступу на Чернігівщину та яку мету переслідує Росія.
Навіщо Путіну ще один фронт: що насправді стоїть за загрозою наступу на Чернігівщину
Чи можливий наступ Росії з півночі / Колаж: Главред, фото: Олександр Сирський, defence-ua.com

Читайте в матеріалі:

  • Навіщо Кремлю відкривати новий фронт на Чернігівщині
  • Чи може Білорусь знову стати плацдармом для вторгнення

Після заяв головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про можливий наступ російських військ на Чернігівщину питання нового фронту на півночі України знову опинилося в центрі уваги. Водночас військові експерти вважають, що навіть якщо Кремль наважиться на таку операцію, її головною метою навряд чи стане захоплення Києва чи Чернігова.

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Главред зібрав усе, що наразі відомо про можливий новий наступ Росії на півночі України.

У ЗСУ попередили про можливий наступ Росії з півночі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН 30 червня заявив, що російське командування розглядає можливість наступальних дій на півночі України.

"Найбільш імовірний варіант, і це підтверджується декількома даними: можливі наступальні дії на півночі, з території Росії, з Брянської області. Оце реалістичний варіант, і, звичайно, ми до цього готуємося", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, потенційний наступ може бути спрямований на Чернігівську область. При цьому основною метою Росії стане не стільки захоплення нових територій, скільки створення додаткової ділянки фронту.

"Такий спосіб розтягнення фронту і позбавлення нас резервів, з огляду на загальну чисельність власних військ і кількість бойових бригад, полків", - зазначив він.

Водночас головнокомандувач наголосив, що наразі українська розвідка не фіксує ознак підготовки наступу з боку Білорусі.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Навіщо Кремлю відкривати новий фронт на Чернігівщині

Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що загроза нового наступу на півночі є цілком реальною.

"Якщо скласти евакуацію, заяву пана Сирського, інформацію з військового середовища про можливе перекидання військ, то ймовірність якихось наступальних дій на Київ чи Чернігівщину цілком реальна", - сказав Гетьман.

На його думку, Росія навряд чи ставить перед собою завдання захопити Київ або Чернігів. Натомість головною метою ворога буде змушення України перекидати резерви та розтягувати лінію оборони.

За словами експерта, перекидання українських сил на північ може послабити оборону на інших ділянках фронту та створити для російської армії сприятливіші умови для наступу.

Водночас аналітик припускає, що нові підрозділи Росія може використати насамперед на сході України, де продовжує спроби захопити всю територію Донецької області. Для можливих дій на північному напрямку, на його думку, можуть бути залучені повітряно-десантні війська та морська піхота.

При цьому експерт зазначив, що ситуація на північному напрямку суттєво відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення.

"Будувати надпотужні фортифікації зараз не настільки важливо, як створити оборону з великою кількістю дронів", - підсумував Гетьман.

Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

Чи може Білорусь знову стати плацдармом для вторгнення

Військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов вважає, що відкриття повноцінного другого фронту з території Білорусі наразі є малоймовірним.

За його словами, хоча Кремль і намагається втягнути Мінськ у війну, безпосередня участь білоруської армії виглядає малореалістичною.

Водночас Жданов не виключає проведення Росією провокацій без прямої згоди самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Можливо, це буде провокація під чужим прапором. І тут Лукашенко буде безсилий, бо її можуть здійснити, не узгоджуючи з ним, а домовившись на місцях із лояльними до Росії генералами у генеральному штабі білоруської армії", - зазначає Жданов.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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Білорусь Чернігівська область російський наступ
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