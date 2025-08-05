'100-тисячне угруповання військ РФ буде біля кордону': яка нова небезпека чекає на Україну

Європа може зменшити допомогу Україні, якщо їй самій загрожуватиме напад Росії.

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Яка нова небезпека чекає на Україну, сказав Коваленко/ колаж: Главред, фото: Facebook О. Коваленко, 22-я ОМБр

Основні тези Коваленка:

Якщо Європі загрожуватиме напад Росії, вона може зменшити допомогу Україні

Допомога Україні зменшиться, якщо РФ накопичить сили і засоби на кордоні з Естонією чи Польщею

Якщо 100-тисячне угруповання російських військ стоятиме біля кордону з Польщею, то допомога Україні від Європи різко зменшиться і буде мінімальною.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду. За його словами, Європа реагуватиме в залежності від ситуації. Зараз вона робить акцент на допомозі Україні. Але якщо завтра почнеться накопичення сил та засобів на кордоні з Естонією чи Польщею, а за місяць там буде 30-40-тисячне угруповання і декілька сотень танків та ББМ, Європа почне діяти інакше: вона буде зменшувати допомогу Україні і більше залишати собі.

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Експерт зазначив, що саме тому президент Зеленський звернув увагу нового міністра оборони на те, що слід робити акцент на власне виробництво зброї, бо в певний момент, допомога Європи може скоротитися – не тому що вона не хотітиме допомагати, а тому що виникне загроза для неї самої.

"Вони готуються давати відсіч самостійно, але розуміють, що в Україні Росія виснажується. Європейці – не дурні: там працює власна розвідка, там непогані аналітики і, зрештою, є те, чого немає в нас – red team. 11-й рік триває війна з Росією, четвертий – повномасштабна війна, а в нас досі немає red team. В Європі більшість аналітичних відділів спецслужб має свою red team. Адже звідки з’являються заяви міністрів оборони різних країн про те, що буде напад Росії через 2-3-5 років? Red team в залежності від ситуації в Росії розробляють усі сценарії, доповідають, а цю інформацію потім використовують відповідні європейські структури. Щоразу сценарії змінюються, тому що змінюється ситуація в Росії та на війні в Україні", – сказав Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, коли може початися російське вторгнення в країни Європи, чому для цього Путін не зупинятиме війну в України, а також які наслідки матиме війна Росії і НАТО:

Можливе вторгнення РФ у країни НАТО – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Росія буде готова протистояти Заходу у 2027 році – у Польщі б'ють тривогу. У Польщі серйозно сприймають потенційну загрозу нападу.

Також раніше повідомлялося, що Росія готується до великої війни, Буданов розкрив деталі. Росія розгорнула масштабну програму підготовки.

Нагадаємо, РФ готується до нової війни – Коваленко назвав два тривожні сигнали. За словами експерта, загроза з боку РФ зберігається як для країн Скандинавії, так і для країн Балтії, а також Польщі.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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