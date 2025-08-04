Ультиматум Трампа: США погодили рішення щодо санкцій - радник Зеленського

Росія може зіткнутися з комбінованими санкціями.

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У Трампа вже підготували санкції проти Росії - радник Зеленського / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот YouTube

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США вже підготували комбіновані санкції

Санкції проти РФ буде запроваджено, коли закінчиться термін ультиматуму

Будуть санкції США проти людей і компаній із РФ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має інструменти для запуску яких завгодно санкцій проти країни окупанта Росії. Рішення вже погоджено, слід очікувати комбінованих санкцій у вигляді вторинних тарифів і обмежень уже після того, як завершиться 10-12 денний дедлайн. Про це заявив уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів, що у глави Білого дому є широкий арсенал санкційного тиску на Росію.

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"Хороша новина в тому, що, за моєю інформацією, у них вже є підготовлене рішення щодо санкцій проти Росії. Якщо хочете "меню", яке вони запропонують президенту Трампу. Я думаю, що це буде певний мікс і вторинних тарифів, і вторинних санкцій", - сказав чиновник.

Також Владислав Власюк наголосив, що йтиметься про 100% тарифи, і санкції проти конкретних людей та юридичних осіб.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Що говорить експерт

Путін не піде на ультиматум Трампа, проте готовий вести з ним закриті переговори, написав у своїй колонці на Главреді політолог Володимир Фесенко.

"Судячи з усього, такі перемовини вже почалися. Про це свідчить заява Трампа, що в Москву їде Віткофф. Проте з огляду на непоступливу позицію Путіна і той факт, що ультиматуми, озвучені ним ще торік, залишаються чинними, можна зробити висновок: щонайменше до кінця року жодних серйозних зрушень у переговорному процесі не буде", - вважає Фесенко.

Утім, на його думку, навряд чи слід очікувати жорстких санкцій проти Росії.

"Не варто очікувати "пекельних" санкцій. Наприклад, повного мита у 100% на китайські товари не буде, адже головна причина тут - не Путін, а прагнення Трампа досягти домовленостей із Сі Цзіньпіном. США і Китай ведуть складні перемовини, і обидві сторони не хочуть торгової війни. Індія, навпаки, вже робить поступки, поступово скорочуючи закупівлі російської нафти - саме такий тиск і може бути ефективним.

Можливі санкції саме проти російських товарів - але обсяги торгівлі невеликі, тому це буде радше символічним покаранням. Натомість більш дієвими можуть бути точкові санкції: проти танкерного флоту РФ, у банківському секторі, у координації з ЄС тощо. Але й вони не призведуть до миттєвої зміни позиції Кремля. Це радше сигнал: Трамп буде тиснути", - наголосив Володимир Фесенко.

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Як повідомляв Главред, Дональд Трамп раніше заявив, що атомні підводні човни на випадок ядерного удару з боку Росії вже розміщені і "перебувають там, де мають бути".

Журналісти Euronews написали, що на 6 серпня готується візит спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа в Москву. Віткофф спробує умовити росіян піти на мир.

Трамп підтвердив, що санкції набудуть чинності в п'ятницю, 8 серпня, якщо РФ не піде на припинення вогню.

"Санкції будуть, але, схоже, вони непогано вміють їх обходити... Вони хитрі персонажі, і в них непогано виходить уникати обмежувальних заходів, тож подивимося, що з цього вийде", - сказав американський президент.

Путін не піде на ультиматум Трампа, припустив колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Сухопутних сил США у відставці Веслі Кларк. За його словами, Росія нарощує війська в Білорусі - у напрямку країн Балтії та Фінляндії. Такий крок вказує на підготовку до затяжної війни.

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Про персону: Владислав Власюк Владислав Власюк - український адвокат, діючий радник голови Офісу президента України, ексгендиректор Директорату з прав людини Міністерства юстиції (2017-2019), обіймав керівні посади у Департаменті патрульної поліції (2015-2016), пише "Рух ЧЕСНО".

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