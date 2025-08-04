Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Ультиматум Трампа: США погодили рішення щодо санкцій - радник Зеленського

Андрій Ганчук
4 серпня 2025, 18:15
206
Росія може зіткнутися з комбінованими санкціями.
Трамп, Путин
У Трампа вже підготували санкції проти Росії - радник Зеленського / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот YouTube

Головне:

  • США вже підготували комбіновані санкції
  • Санкції проти РФ буде запроваджено, коли закінчиться термін ультиматуму
  • Будуть санкції США проти людей і компаній із РФ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має інструменти для запуску яких завгодно санкцій проти країни окупанта Росії. Рішення вже погоджено, слід очікувати комбінованих санкцій у вигляді вторинних тарифів і обмежень уже після того, як завершиться 10-12 денний дедлайн. Про це заявив уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів, що у глави Білого дому є широкий арсенал санкційного тиску на Росію.

відео дня

"Хороша новина в тому, що, за моєю інформацією, у них вже є підготовлене рішення щодо санкцій проти Росії. Якщо хочете "меню", яке вони запропонують президенту Трампу. Я думаю, що це буде певний мікс і вторинних тарифів, і вторинних санкцій", - сказав чиновник.

Також Владислав Власюк наголосив, що йтиметься про 100% тарифи, і санкції проти конкретних людей та юридичних осіб.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Що говорить експерт

Путін не піде на ультиматум Трампа, проте готовий вести з ним закриті переговори, написав у своїй колонці на Главреді політолог Володимир Фесенко.

"Судячи з усього, такі перемовини вже почалися. Про це свідчить заява Трампа, що в Москву їде Віткофф. Проте з огляду на непоступливу позицію Путіна і той факт, що ультиматуми, озвучені ним ще торік, залишаються чинними, можна зробити висновок: щонайменше до кінця року жодних серйозних зрушень у переговорному процесі не буде", - вважає Фесенко.

Утім, на його думку, навряд чи слід очікувати жорстких санкцій проти Росії.

"Не варто очікувати "пекельних" санкцій. Наприклад, повного мита у 100% на китайські товари не буде, адже головна причина тут - не Путін, а прагнення Трампа досягти домовленостей із Сі Цзіньпіном. США і Китай ведуть складні перемовини, і обидві сторони не хочуть торгової війни. Індія, навпаки, вже робить поступки, поступово скорочуючи закупівлі російської нафти - саме такий тиск і може бути ефективним.

Можливі санкції саме проти російських товарів - але обсяги торгівлі невеликі, тому це буде радше символічним покаранням. Натомість більш дієвими можуть бути точкові санкції: проти танкерного флоту РФ, у банківському секторі, у координації з ЄС тощо. Але й вони не призведуть до миттєвої зміни позиції Кремля. Це радше сигнал: Трамп буде тиснути", - наголосив Володимир Фесенко.

Ультиматум Росії від Трампа - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп раніше заявив, що атомні підводні човни на випадок ядерного удару з боку Росії вже розміщені і "перебувають там, де мають бути".

Журналісти Euronews написали, що на 6 серпня готується візит спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа в Москву. Віткофф спробує умовити росіян піти на мир.

Трамп підтвердив, що санкції набудуть чинності в п'ятницю, 8 серпня, якщо РФ не піде на припинення вогню.

"Санкції будуть, але, схоже, вони непогано вміють їх обходити... Вони хитрі персонажі, і в них непогано виходить уникати обмежувальних заходів, тож подивимося, що з цього вийде", - сказав американський президент.

Путін не піде на ультиматум Трампа, припустив колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Сухопутних сил США у відставці Веслі Кларк. За його словами, Росія нарощує війська в Білорусі - у напрямку країн Балтії та Фінляндії. Такий крок вказує на підготовку до затяжної війни.

Інші новини:

Про персону: Владислав Власюк

Владислав Власюк - український адвокат, діючий радник голови Офісу президента України, ексгендиректор Директорату з прав людини Міністерства юстиції (2017-2019), обіймав керівні посади у Департаменті патрульної поліції (2015-2016), пише "Рух ЧЕСНО".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп санкції США санкції проти Росії Офіс президента війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине": Трамп рішуче пригрозив Індії

"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине": Трамп рішуче пригрозив Індії

18:31Світ
Ультиматум Трампа: США погодили рішення щодо санкцій - радник Зеленського

Ультиматум Трампа: США погодили рішення щодо санкцій - радник Зеленського

18:15Політика
КНДРівців їм мало: Зеленський розповів про найманців РФ з інших країн на фронті

КНДРівців їм мало: Зеленський розповів про найманців РФ з інших країн на фронті

18:14Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

Влупить +9 та литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду

Влупить +9 та литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

"Коли розлучення лише на користь": Олександра Кучеренко показала "особливу романтику"

"Коли розлучення лише на користь": Олександра Кучеренко показала "особливу романтику"

Останні новини

18:31

"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине": Трамп рішуче пригрозив Індії

18:15

Ультиматум Трампа: США погодили рішення щодо санкцій - радник Зеленського

18:14

КНДРівців їм мало: Зеленський розповів про найманців РФ з інших країн на фронтіФото

18:06

РФ накопичить 700 тис. солдатів: на якому напрямку Росія хоче піти у новий наступВідео

17:58

Щури не підійдуть на гарматний постріл: як легко і назавжди відлякати гризунівВідео

Путін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – КоваленкоПутін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – Коваленко
17:57

"Нехай так і буде": президент Чехії зробив заяву про окупацію територій України

17:50

Війна може завершитися вже цього тижня: Єрмак назвав головні умови

17:37

Третій армійський корпус отримав 1/8 частину фронту і вже впливає на хід війни - Білецький

17:04

Атомні підводні човни США у Росії: у Путіна сховали Медведєва і зробили заяву

Реклама
16:54

Деко засяє сліпучою чистотою: напрочуд простий спосіб очищенняВідео

16:52

Шалений стрибок вгору: новий курс долара та євро неприємно дивує

16:50

Справжній "смак" радянщини: якої їжі насправді ніколи не існувало в СРСРВідео

16:48

РФ стягує додаткові сили на Запорізький напрямок: що задумав ворог

16:06

Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах

15:51

"Путін може ще 5 років не прожити": який підступний план він спішить втілити у життяВідео

15:43

Острів із поганою славою, де Путін ховався від кримінальної справи: чим відомий ВалаамВідео

15:21

Консервація вдарить по кишені: базовий сезонний овоч невпинно дорожчає

15:02

Вогонь освітив небо: ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту "Сочі"

14:54

47-річна українська акторка вагітна: "Дякую тобі, Боже!"

14:43

РФ готується до нової війни: Коваленко назвав два тривожні сигнали

Реклама
14:39

Дощів побільшає: українців попередили про сильні опади у кількох областях

14:29

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

13:55

Шкребти більше не потрібно: плями на сидінні унітаза зникнуть миттєвоВідео

13:38

СБУ потужно атакувала ключовий аеродром росіян в Криму: що вдалося знищити

13:30

Хто візьме участь у новому сезоні масштабного проєкту "Клуб 1%" від телеканалу 1+1 Україна

13:13

Adam та KOLA створили офіційний саундтрек до серіалу "Вітя" — слухайте вже зараз

13:10

Харківщину, Сіверський, Куп'янський та Краматорський напрямки фронту відвідав Голова ДПСУ Дейнеко

13:05

У Львові горить готель з людьми, чути крики про допомогу: деталіВідео

13:00

"На небезпечній межі": хто відмовився пускати Максима Галкіна в Україну

13:00

Перед дедлайном Трампа Путіну: найближчими днями Келлог відвідає Україну

12:57

Гра в імітацію: Коваленко сказав, що дадуть переговори і чи буде перемир'я

12:48

Телеканал ПЛЮСПЛЮС відзначає 13 років мовлення в ефірі: цікаві деталі

12:46

Де три відмінності між дідусями: лише найуважніший зможе їх помітити

12:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 серпня (оновлюється)

12:28

Окупанти штурмували нову ділянку кордону: у МВА повідомили, чи прорвався ворог

12:03

Вишневі, сині та зелені: чому у СРСР чорні "Жигулі" були великою рідкістю

11:45

Усім українським біженцям в Німеччині хочуть скасувати соціальні виплати - Bild

11:26

"Угода, щоб більше не гинули люди": Трамп зробив заяву про послання для РФ через Віткоффа

10:59

Притула став батьком учетверте і показав перші фото дитини - хто народився

10:56

РФ хоче змусити українців тікати з міст: ворог готує нові удари по енергетиці

Реклама
10:53

Переговори Зеленського, Трампа і Путіна можливі: посол вказав на нюанс

10:45

Китайський гороскоп на завтра 5 серпня: Кроликам - небезпека, Тиграм - лють

10:20

Дрони РФ атакували Одеську область: горіли радіоринок і гуртожитокФото

10:11

"Батьківщина прокляне": Дмитро Гордон засвітився зі зрадницею Таїсією Повалій

10:04

Покровськ стискають у напівкільце: експерт заявив про перерізання важливої траси

09:53

ЗСУ мали успіх на одному з напрямків фронту: де вдалося просунутися бійцям

09:30

Промову Тимошенко в Раді порівняли з виступом Путіна перед вторгненням актуально

09:23

Чи пощастить Путіну знову?Погляд

09:09

Перетворять солому на золото: 4 знаки зодіаку розбагатіють до кінця літа

09:08

РФ запустила "Кинджали" по Україні: куди летять ракети

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти