Армія РФ просунулася одразу на двох важливих напрямках: в DeepState оновили мапу

Армії РФ вдалося розширити зону контролю одразу на двох ключових ділянках фронту

https://glavred.net/front/armiya-rf-prodvinulas-na-dvuh-klyuchevyh-napravleniyah-v-deepstate-obnovili-kartu-10755482.html Посилання скопійоване

Окупаційна армія РФ просунулася у Харківській та Донецькій областях

Коротко:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Окупаційні війська просунулися поблизу двох населених пунктів

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційна армія РФ просунулася у Харківській області та на Донеччині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у четвер, 9 квітня

відео дня

Де просунувся ворог

Куп'янський напрямок

За інформацією аналітиків, на Куп'янському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу Піщаного, яке розташоване на південний схід від Купʼянська. Згідно з оновленою мапою, війська РФ взяли під контроль частину населеного пункту.

Піщане / Фото: deepstatemap.live

Покровський напрямок

На Покровському напрямку окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу Родинського, яке розташоване північніше Мирнограду. Згідно з мапою DeepState, ворог взяв під контроль територію в північному районі міста.

Родинське / Фото: deepstatemap.live

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Піщаного та Родинського", йдеться в повідомленні аналітиків.

Ситуація на фронті - що кажуть у Генштабі

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку противник чотири рази проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Новоосинового.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке та Новопідгороднє.

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що від початку доби кількість атак агресора уже становить 64.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Куди РФ перекидає війська - аналіз експерта Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російське командування перекидає додаткові підрозділи на південні ділянки фронту, причому йдеться саме про сили для наступу. За його словами, частина підрозділів проходить доукомплектування технікою та особовим складом. Зокрема, 120-у дивізію морської піхоти передали до складу 29-ї армії - вона може отримати до 50 танків, 4,5 тисячі військових та близько 150 бронемашин. Основне завдання - стримати контратаки ЗСУ, перехопити ініціативу та просунутися в напрямку Дніпропетровської області. Також РФ підсилює угруповання на Гуляйпільському напрямку, куди перекинуто підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту для розвитку наступу в бік Запорізької області.

Що відбувається на фронті - останні новини

Як раніше писав Главред, окупаційна армія РФ просунулася в Харківській та Донецькій областях. Зокрема, російським військовим вдалося просунутися поблизу Петропавлівки на Харківщині та Ступочок на Донбасі.

Нагадаємо, окупанти змогли просунутися в Донецькій області, зокрема в Покровській міській громаді. За повідомленням проекту DeepState 7 квітня, ворог просунувся в Гришине та поблизу Котлиного.

Крім того, 6 квітня в DeepState повідомили, що Сили оборони відкинули війська РФ на північ від села Амбарне поблизу державного кордону в Куп'янському районі Харківської області.

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред