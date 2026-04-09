Армія РФ просунулася одразу на двох важливих напрямках: в DeepState оновили мапу

Інна Ковенько
9 квітня 2026, 17:23
Окупаційна армія РФ просунулася у Харківській та Донецькій областях
Окупаційна армія РФ просунулася у Харківській та Донецькій областях / Колаж: Главред, фото: DeepState.live, Генштаб

Коротко:

  • Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
  • Окупаційні війська просунулися поблизу двох населених пунктів

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційна армія РФ просунулася у Харківській області та на Донеччині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у четвер, 9 квітня

Де просунувся ворог

Куп'янський напрямок

За інформацією аналітиків, на Куп'янському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу Піщаного, яке розташоване на південний схід від Купʼянська. Згідно з оновленою мапою, війська РФ взяли під контроль частину населеного пункту.

Піщане / Фото: deepstatemap.live

Покровський напрямок

На Покровському напрямку окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу Родинського, яке розташоване північніше Мирнограду. Згідно з мапою DeepState, ворог взяв під контроль територію в північному районі міста.

Родинське / Фото: deepstatemap.live

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Піщаного та Родинського", йдеться в повідомленні аналітиків.

Ситуація на фронті - що кажуть у Генштабі

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку противник чотири рази проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Новоосинового.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке та Новопідгороднє.

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що від початку доби кількість атак агресора уже становить 64.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Куди РФ перекидає війська - аналіз експерта

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російське командування перекидає додаткові підрозділи на південні ділянки фронту, причому йдеться саме про сили для наступу.

За його словами, частина підрозділів проходить доукомплектування технікою та особовим складом. Зокрема, 120-у дивізію морської піхоти передали до складу 29-ї армії - вона може отримати до 50 танків, 4,5 тисячі військових та близько 150 бронемашин.

Основне завдання - стримати контратаки ЗСУ, перехопити ініціативу та просунутися в напрямку Дніпропетровської області. Також РФ підсилює угруповання на Гуляйпільському напрямку, куди перекинуто підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту для розвитку наступу в бік Запорізької області.

Що відбувається на фронті - останні новини

Як раніше писав Главред, окупаційна армія РФ просунулася в Харківській та Донецькій областях. Зокрема, російським військовим вдалося просунутися поблизу Петропавлівки на Харківщині та Ступочок на Донбасі.

Нагадаємо, окупанти змогли просунутися в Донецькій області, зокрема в Покровській міській громаді. За повідомленням проекту DeepState 7 квітня, ворог просунувся в Гришине та поблизу Котлиного.

Крім того, 6 квітня в DeepState повідомили, що Сили оборони відкинули війська РФ на північ від села Амбарне поблизу державного кордону в Куп'янському районі Харківської області.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

Останні новини

20:05

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:00

Циклон із Польщі несе холод: якою буде погода на Львівщині на Великдень

19:39

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:10

Росія тестує нові дрони у Харкові та Одесі: Коваленко про загрозуПогляд

18:36

Секрет чистого одягу: як видалити стійкі плями за допомогою лише двох речей з кухніВідео

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на святоВеликдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято
18:34

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:26

Головний ворог слимаків: квітка, яка очищує сад від шкідників

17:50

Сонячна панель майбутнього: енергія не тільки від сонця, а й від дощу

17:28

РФ активізувалася і перейшла в наступ: у ЗСУ назвали "гарячий" напрямок

Реклама
17:25

Прання за ціною золота: 6 помилок, які непомітно спустошують гаманець

17:21

Чи зійшов Благодатний вогонь в Єрусалимі: відео та всі подробиці церемоніїВідео

17:16

Гороскоп Таро на завтра, 12 квітня: Овнам — самотність, Ракам — рівновага

17:08

Великоднє перемир'я: Генштаб попередив про можливі удари по РФ

16:56

"Краще б була жебрачкою": зрадниця Лоліта зневажила свою особливу доньку

16:52

Рахунок на 3400 доларів: жінка поїхала міняти масло, але все пішло не так

16:36

Сирський розкрив головні цілі ЗСУ та попередив про спроби РФ переломити хід війни

16:33

Червоний, жовтий чи зелений - який перець корисніший: лікарі здивували відповіддю

16:23

Буданов розповів, як програє своїй дружині: що вони роблять

16:22

Буданов прискорив ухвалення рішень на Банковій, – РБК

16:21

Гороскоп на завтра, 12 квітня: Близнюкам - неприємності, Козорогам - ризик

Реклама
16:16

"РФ відмовлялась обмінювати цих офіцерів": що відомо про визволених із полону українцівФото

15:47

Пес став головним годувальником у родині: скільки він заробляє на місяцьВідео

15:43

Львів - не столиця кави: місто в Україні, де відкрилася перша кав’ярня

15:39

Великдень 2026: що ні в якому разі не можна робити 12 квітня

15:34

Китайський гороскоп на завтра, 12 квітня: Тиграм — азарт, Кроликам — ідеї

15:30

ЗСУ звільнили 12 населених пунктів і сотні кілометрів: названо напрямок

15:29

Галкін показав стильну красуню-блондинку в Нью-Йорку

15:23

На Великдень Рівне накриють сніг і заморозки: синоптики попередили про небезпеку

14:50

Захист від смерті чи гріх: що означає традиція перевертати стільці на похороні

14:49

Холод та дощі починають відступати: коли на Тернопільщині нарешті потеплішає

14:27

Де не можна вішати годинник: дев’ять помилок, які псують інтер’єр

14:13

4 найуспішніші знаки зодіаку: хто народжений для перемог і влади

14:01

Несподіване рішення: як прострочені спеції вирішують щоденні побутові проблеми

14:00

Чи вимикатимуть світло в Україні на Великдень – відповідь Свириденко

13:50

Новий обмін полоненими: Україна повернула додому наших захисниківФотоВідео

13:41

На пісні Пугачової "розкатала губу" розлючена співачка-прихильниця Путіна

13:13

Чужа думка — закон: названо найзалежніші знаки зодіаку

13:12

Жінка оглядала підвал будинку 1923 року й знайшла сховище: що там було

13:03

Ангел Victoria's Secret Ельза Хоск повідомила про вагітність

13:00

Водіїв закликали дотримуватися правила трьох секунд на дорозі: яка причинаВідео

Реклама
12:57

Як діятиме перемир'я з РФ та якою буде реакція України на порушення - відповідь Зеленського

12:54

Рейтинг довіри до Буданова зростає: ЗМІ назвали "неочевидний підсумок" 100 днів роботи в ОП

12:52

Жир розчиниться сам: копійчаний засіб із кави та оцту, що замінить дорогу хімію

12:32

М'ясо чи цибуля - що краще смажити першим: шеф-кухар озвучив несподівану відповідь

12:09

Кріп виросте густою "щіткою": настій з одного інгредієнта творить диваВідео

11:45

Україну заливатиме дощами: синоптик зробила невтішний прогноз на Великдень

11:44

Вчені розкрили секрет "золотої кухні" Землі: де ховаються багатства

11:19

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

10:51

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

10:24

Одна ложка — урожай збільшиться в 10 разів: що покласти в лунку під час посадки томатівВідео

