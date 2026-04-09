Армія РФ просунулася одразу на двох важливих напрямках: в DeepState оновили мапу

Коротко:
- Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
- Окупаційні війська просунулися поблизу двох населених пунктів
Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційна армія РФ просунулася у Харківській області та на Донеччині.
Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у четвер, 9 квітня
Де просунувся ворог
Куп'янський напрямок
За інформацією аналітиків, на Куп'янському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу Піщаного, яке розташоване на південний схід від Купʼянська. Згідно з оновленою мапою, війська РФ взяли під контроль частину населеного пункту.
Покровський напрямок
На Покровському напрямку окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу Родинського, яке розташоване північніше Мирнограду. Згідно з мапою DeepState, ворог взяв під контроль територію в північному районі міста.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Піщаного та Родинського", йдеться в повідомленні аналітиків.
Ситуація на фронті - що кажуть у Генштабі
Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку противник чотири рази проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Новоосинового.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке та Новопідгороднє.
В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що від початку доби кількість атак агресора уже становить 64.
Куди РФ перекидає війська - аналіз експерта
Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російське командування перекидає додаткові підрозділи на південні ділянки фронту, причому йдеться саме про сили для наступу.
За його словами, частина підрозділів проходить доукомплектування технікою та особовим складом. Зокрема, 120-у дивізію морської піхоти передали до складу 29-ї армії - вона може отримати до 50 танків, 4,5 тисячі військових та близько 150 бронемашин.
Основне завдання - стримати контратаки ЗСУ, перехопити ініціативу та просунутися в напрямку Дніпропетровської області. Також РФ підсилює угруповання на Гуляйпільському напрямку, куди перекинуто підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту для розвитку наступу в бік Запорізької області.
Що відбувається на фронті - останні новини
Як раніше писав Главред, окупаційна армія РФ просунулася в Харківській та Донецькій областях. Зокрема, російським військовим вдалося просунутися поблизу Петропавлівки на Харківщині та Ступочок на Донбасі.
Нагадаємо, окупанти змогли просунутися в Донецькій області, зокрема в Покровській міській громаді. За повідомленням проекту DeepState 7 квітня, ворог просунувся в Гришине та поблизу Котлиного.
Крім того, 6 квітня в DeepState повідомили, що Сили оборони відкинули війська РФ на північ від села Амбарне поблизу державного кордону в Куп'янському районі Харківської області.
Про джерело: DeepState
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
