Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли про відключення світла 10 квітня

Руслан Іваненко
9 квітня 2026, 19:46
У компанії закликають економити електроенергію та не перевантажувати мережу.
Ситуація в енергосистемі залишається динамічною / Колаж: Главред, фото: pexels

Коротко:

  • 10 квітня вводяться обмеження електроенергії в Україні.
  • Всі регіони потраплять під погодинні відключення
  • Для бізнесу та промисловості діятимуть графіки обмеження потужності

У п’ятницю, 10 квітня, по всій території України будуть введені заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила НЕК "Укренерго".

За інформацією диспетчерського центру, обмеження торкнуться всіх регіонів без винятку. Для промислових підприємств та бізнесу запроваджують графіки обмеження потужності, тоді як для побутових споживачів передбачені погодинні відключення.

Причини обмежень

Як зазначають у компанії, такі заходи стали вимушеними через значний дефіцит генерації після ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики наголошують:

"Ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися залежно від рівня споживання".

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Рекомендації для громадян

Громадянам радять стежити за оновленнями на сайтах місцевих обленерго, де публікують актуальні графіки відключень за адресами.

Також споживачів просять використовувати потужні електроприлади максимально ощадливо та не вмикати їх одночасно, щоб уникнути перевантаження мереж і нових аварійних ситуацій.

Коли відключення світла стануть довшими

Нардеп Сергій Нагорняк, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, повідомив, що у літні місяці відключення світла в Україні можуть стати довшими та жорсткішими.

Водночас він уточнив, що у квітні та травні обмеження залишатимуться нетривалими, якщо Росія не атакуватиме енергосистему країни.

Як повідомляв Главред, колишній керівник "Укренерго" та засновник Ne Gen Володимир Кудрицький говорив, що ситуація з відключеннями світла напряму пов’язана з рішенням НКРЕКП, яке, як стверджує експерт, фактично паралізувало можливість імпорту електроенергії та роботу газової генерації.

Крім того, в Україні знову вводять графіки погодинних відключень світла для населення через суттєве скорочення імпорту електроенергії. Про це заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН.

Татож нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявляв, що у квітні і травні відключення світла будуть нетривалими за умови, що країна-агресорка Росія не атакуватиме енергосистему України.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

