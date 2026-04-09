"Не знала, чим буду займатися": зірка серіалу "Венсдей" хотіла покинути професію

23-річна Дженна Ортега зізналася, що замислювалася над тим, щоб зробити перерву в кар’єрі.

https://glavred.net/movies/ne-znala-chem-budu-zanimatsya-zvezda-seriala-uensdey-hotela-uyti-iz-professii-10755491.html Посилання скопійоване

Дженна Ортега хотіла завершити акторську кар'єру

Коротко:

Американська актриса Дженна Ортега вперше розповіла, що хотіла піти з акторства.

Зірка серіалу "Уенсдей" у новому подкасті Big Bro зазначила, що серйозно думала про завершення кар'єри.

відео дня

"Я не знала, чим ще буду займатися. Я ніколи насправді не думала про щось інше, тим більше останнім часом, просто з цікавості та бажання отримати ще один життєвий досвід. Але коли я була підлітком, я перестала зніматися в дитячому шоу і не знала, чим буду займатися. Мені довелося доводити свою здатність працювати і зустрічатися з усіма цими новими кастинг-директорами, які не знали, хто я", – підкреслила актриса.

23-річна Дженна Ортега зізналася, що замислювалася зробити паузу в кар'єрі і на деякий час відмовитися від зйомок. Однак саме участь у серіалі "Ти" змінила її рішення.

"Ми говорили про те, що я відчуваю, що варто все кинути на кілька місяців, з моєю командою. А потім я пішла на знімальний майданчик серіалу, і мені це дуже сподобалося, і я чудово провела час. Я подумала: "Ні, я ніяк не можу це відпустити", – підкреслила Дженна.

За її словами, цей досвід нагадав їй, наскільки вона любить свою професію. У підсумку Ортега вирішила не робити паузу і продовжити зніматися.

Нагадаємо, актриса зіграла роль Еллі Алвес у серіалі "Ти". Незважаючи на сумніви, саме цей проєкт допоміг їй зберегти мотивацію.

Варто зазначити, що Дженна Ортега розпочала кар'єру ще в дитинстві. Широку популярність їй принесли ролі в проектах "Крик", "Смерть єдинорога" та популярному серіалі "Уенсдей", а також в інших роботах.

Останні новини кіно

Про особу: Дженна Ортега Дженна Ортега — американська акторка. Почала кар'єру ще в дитинстві. У 2022 році зіграла роль Уенздей Аддамс у комедійному серіалі-хоророр Netflix "Уенздей", який приніс акторці номінації на "Золотий глобус", "Еммі" та премію Гільдії кіноакторів США. Актриса фігурувала в таких списках, як Power 100 від The Hollywood Reporter у 2023 році та Forbes 30 Under 30 від Forbes у 2024 році, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред