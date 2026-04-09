Пенсія без трудової книжки: в Україні змінили правила нарахування, що відомо

Українці зможуть підтверджувати страховий стаж та оформлювати пенсію навіть без трудової книжки

https://glavred.net/ukraine/pensiya-bez-trudovoy-knizhki-v-ukraine-izmenili-pravila-nachisleniya-chto-izvestno-10755506.html Посилання скопійоване

Закон дозволяє встановлювати страховий стаж через рішення суду / колаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine, УНІАН

Коротко:

Верховна Рада спростила підтвердження страхового стажу

Пенсії можна отримати без трудової книжки через війну чи ліквідацію підприємства

Верховна Рада ухвалила закон, який спрощує підтвердження страхового стажу для українців. Тепер громадяни, які втратили документи через війну, окупацію чи ліквідацію підприємства, зможуть отримувати пенсії без трудової книжки. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Підтвердження стажу через електронні реєстри

Трудовий стаж буде підтверджуватися через електронні реєстри. "Якщо трудової книжки немає, стаж встановлять на підставі інших документів, показань двох свідків або рішення суду", – зазначають у повідомленні.

Закон також передбачає обов’язок Пенсійного фонду України інформувати особу у разі відсутності в публічних електронних реєстрах необхідних відомостей для призначення чи перерахунку пенсії, а також пояснювати порядок підтвердження страхового стажу, включно з можливістю звернення до суду.

Альтернативні способи підтвердження стажу

За відсутності трудової книжки або записів у ній стаж роботи можна встановити на підставі наявних документів про періоди роботи. Його також можна підтвердити показаннями не менше двох свідків, які працювали разом із заявником.

Крім того, стаж можна встановити за рішенням суду, що підтверджує перебування у трудових відносинах та характер виконуваної роботи.

Кому з пенсіонерів в Україні перерахують пенсію з 1 квітня Як писав Главред, з 1 квітня в Україні проведуть щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжують офіційно працювати. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України. У відомстві уточнили, що перерахунок відбудеться автоматично для тих пенсіонерів, які після призначення або попереднього перегляду виплат продовжували працювати. "Пенсіонерам, які на 1 березня 2026 року мають 24 місяці страхового стажу після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, а також тим, хто набув менше 24 місяців стажу, але з моменту останнього перерахунку минуло два роки, – пенсії будуть перераховані автоматично з 1 квітня", – повідомили у Пенсійному фонді.

Читайте також:

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред