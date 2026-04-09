Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Пенсія без трудової книжки: в Україні змінили правила нарахування, що відомо

Руслан Іваненко
9 квітня 2026, 18:28
Українці зможуть підтверджувати страховий стаж та оформлювати пенсію навіть без трудової книжки
Пенсия, стаж
Закон дозволяє встановлювати страховий стаж через рішення суду / колаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine, УНІАН

Коротко:

  • Верховна Рада спростила підтвердження страхового стажу
  • Пенсії можна отримати без трудової книжки через війну чи ліквідацію підприємства

Верховна Рада ухвалила закон, який спрощує підтвердження страхового стажу для українців. Тепер громадяни, які втратили документи через війну, окупацію чи ліквідацію підприємства, зможуть отримувати пенсії без трудової книжки. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Підтвердження стажу через електронні реєстри

Трудовий стаж буде підтверджуватися через електронні реєстри. "Якщо трудової книжки немає, стаж встановлять на підставі інших документів, показань двох свідків або рішення суду", – зазначають у повідомленні.

відео дня

Закон також передбачає обов’язок Пенсійного фонду України інформувати особу у разі відсутності в публічних електронних реєстрах необхідних відомостей для призначення чи перерахунку пенсії, а також пояснювати порядок підтвердження страхового стажу, включно з можливістю звернення до суду.

Альтернативні способи підтвердження стажу

За відсутності трудової книжки або записів у ній стаж роботи можна встановити на підставі наявних документів про періоди роботи. Його також можна підтвердити показаннями не менше двох свідків, які працювали разом із заявником.

Крім того, стаж можна встановити за рішенням суду, що підтверджує перебування у трудових відносинах та характер виконуваної роботи.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Кому з пенсіонерів в Україні перерахують пенсію з 1 квітня

Як писав Главред, з 1 квітня в Україні проведуть щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжують офіційно працювати. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

У відомстві уточнили, що перерахунок відбудеться автоматично для тих пенсіонерів, які після призначення або попереднього перегляду виплат продовжували працювати.

"Пенсіонерам, які на 1 березня 2026 року мають 24 місяці страхового стажу після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, а також тим, хто набув менше 24 місяців стажу, але з моменту останнього перерахунку минуло два роки, – пенсії будуть перераховані автоматично з 1 квітня", – повідомили у Пенсійному фонді.

Робота Верховної Ради - новини за темою

Як повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження сплати військового збору після завершення або скасування воєнного стану. Про це стало відомо із засідання парламенту.

Також Верховна Рада ухвалила закон, який посилює обмеження для боржників і переводить процес стягнення боргів у автоматизований формат. Закон спрямований на спрощення виконавчого провадження через цифровізацію та розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження.

Нагадаємо, що 25 березня Верховна Рада ухвалила закон №13155, який звільняє власників пошкодженого або зруйнованого житла від сплати послуг з управління багатоквартирним будинком. За рішення проголосували 308 депутатів.

Читайте також:

Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
На Україну обрушилася сильна магнітна буря

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:05Синоптик
Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:39Україна
Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:34Світ
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

20:05

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:00

Циклон із Польщі несе холод: якою буде погода на Львівщині на Великдень

19:39

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:10

Росія тестує нові дрони у Харкові та Одесі: Коваленко про загрозуПогляд

18:36

Секрет чистого одягу: як видалити стійкі плями за допомогою лише двох речей з кухніВідео

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на святоВеликдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято
18:34

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:26

Головний ворог слимаків: квітка, яка очищує сад від шкідників

17:50

Сонячна панель майбутнього: енергія не тільки від сонця, а й від дощу

17:28

РФ активізувалася і перейшла в наступ: у ЗСУ назвали "гарячий" напрямок

Реклама
17:25

Прання за ціною золота: 6 помилок, які непомітно спустошують гаманець

17:21

Чи зійшов Благодатний вогонь в Єрусалимі: відео та всі подробиці церемоніїВідео

17:16

Гороскоп Таро на завтра, 12 квітня: Овнам — самотність, Ракам — рівновага

17:08

Великоднє перемир'я: Генштаб попередив про можливі удари по РФ

16:56

"Краще б була жебрачкою": зрадниця Лоліта зневажила свою особливу доньку

16:52

Рахунок на 3400 доларів: жінка поїхала міняти масло, але все пішло не так

16:36

Сирський розкрив головні цілі ЗСУ та попередив про спроби РФ переломити хід війни

16:33

Червоний, жовтий чи зелений - який перець корисніший: лікарі здивували відповіддю

16:23

Буданов розповів, як програє своїй дружині: що вони роблять

16:22

Буданов прискорив ухвалення рішень на Банковій, – РБК

16:21

Гороскоп на завтра, 12 квітня: Близнюкам - неприємності, Козорогам - ризик

Реклама
16:16

"РФ відмовлялась обмінювати цих офіцерів": що відомо про визволених із полону українцівФото

15:47

Пес став головним годувальником у родині: скільки він заробляє на місяцьВідео

15:43

Львів - не столиця кави: місто в Україні, де відкрилася перша кав’ярня

15:39

Великдень 2026: що ні в якому разі не можна робити 12 квітня

15:34

Китайський гороскоп на завтра, 12 квітня: Тиграм — азарт, Кроликам — ідеї

15:30

ЗСУ звільнили 12 населених пунктів і сотні кілометрів: названо напрямок

15:29

Галкін показав стильну красуню-блондинку в Нью-Йорку

15:23

На Великдень Рівне накриють сніг і заморозки: синоптики попередили про небезпеку

14:50

Захист від смерті чи гріх: що означає традиція перевертати стільці на похороні

14:49

Холод та дощі починають відступати: коли на Тернопільщині нарешті потеплішає

14:27

Де не можна вішати годинник: дев’ять помилок, які псують інтер’єр

14:13

4 найуспішніші знаки зодіаку: хто народжений для перемог і влади

14:01

Несподіване рішення: як прострочені спеції вирішують щоденні побутові проблеми

14:00

Чи вимикатимуть світло в Україні на Великдень – відповідь Свириденко

13:50

Новий обмін полоненими: Україна повернула додому наших захисниківФотоВідео

13:41

На пісні Пугачової "розкатала губу" розлючена співачка-прихильниця Путіна

13:13

Чужа думка — закон: названо найзалежніші знаки зодіаку

13:12

Жінка оглядала підвал будинку 1923 року й знайшла сховище: що там було

13:03

Ангел Victoria's Secret Ельза Хоск повідомила про вагітність

13:00

Водіїв закликали дотримуватися правила трьох секунд на дорозі: яка причинаВідео

Реклама
12:57

Як діятиме перемир'я з РФ та якою буде реакція України на порушення - відповідь Зеленського

12:54

Рейтинг довіри до Буданова зростає: ЗМІ назвали "неочевидний підсумок" 100 днів роботи в ОП

12:52

Жир розчиниться сам: копійчаний засіб із кави та оцту, що замінить дорогу хімію

12:32

М'ясо чи цибуля - що краще смажити першим: шеф-кухар озвучив несподівану відповідь

12:09

Кріп виросте густою "щіткою": настій з одного інгредієнта творить диваВідео

11:45

Україну заливатиме дощами: синоптик зробила невтішний прогноз на Великдень

11:44

Вчені розкрили секрет "золотої кухні" Землі: де ховаються багатства

11:19

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

10:51

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

10:24

Одна ложка — урожай збільшиться в 10 разів: що покласти в лунку під час посадки томатівВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Святкове менюНапоїЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти