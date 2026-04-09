Час і черги збільшилися: оновлений графік для Дніпра та області на 10 квітня

ДТЕК та ЦЕК проінформували, коли і в яких годинах планують відключення світла 10 квітня

Час вимкнень може змінюватися протягом доби

Коротко:

У Дніпрі та області вводять графіки відключень 10 квітня

Обмеження діють для всіх черг ДТЕК і ЦЕК

Графіки світла можуть змінюватися протягом доби

У п’ятницю, 10 квітня, у Дніпрі та Дніпропетровській області, як і в інших регіонах України, запроваджують обмеження на споживання електроенергії.

Графіки відключень будуть діяти протягом усієї доби, але їхня тривалість і кількість можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

ДТЕК та ЦЕК опублікували попередній розподіл по чергах, наголошуючи, що обмеження торкнуться всіх груп споживачів.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

1.1 Черга: 06:00 – 09:30 та 16:30 – 20:00

1.2 Черга: 06:00 – 09:30 та 16:30 – 20:00

2.1 Черга: 06:00 – 09:30 та 18:00 – 20:00

2.2 Черга: 06:00 – 09:30

3.1 Черга: 00:00 – 02:30 та 09:30 – 11:00

3.2 Черга: 00:00 – 02:30, 09:30 – 11:00 та 20:00 – 23:30

4.1 Черга: 09:30 – 13:00

4.2 Черга: 09:30 – 13:00

5.1 Черга: 02:30 – 06:00

5.2 Черга: 02:30 – 06:00 та 23:30 – 24:00

6.1 Черга: 13:00 – 16:30

6.2 Черга: 13:00 – 16:30

Щоб дізнатися точний час відключень за конкретною адресою, мешканці Дніпра можуть скористатися спеціальною онлайн-формою на сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

1.1 Черга: 00:00 – 02:30 та 09:30 – 11:00

1.2 Черга: 09:30 – 13:00

2.1 Черга: 09:30 – 13:00 та 20:00 – 23:30

2.2 Черга: 00:00 – 02:30 та 09:30 – 11:00

3.1 Черга: 02:30 – 06:00 та 23:30 – 24:00

3.2 Черга: 13:00 – 16:30

4.1 Черга: 13:00 – 16:30

4.2 Черга: 02:30 – 06:00

5.1 Черга: 06:00 – 09:30 та 16:30 – 20:00

5.2 Черга: 06:00 – 09:30 та 16:30 – 20:00

6.1 Черга: 06:00 – 09:30 та 18:00 – 20:00

6.2 Черга: 06:00 – 09:30

Енергетики закликають мешканців області економно використовувати електроенергію, особливо у пікові години навантаження.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

"Пункти незламності"

Під час планових відключень електроенергії жителі Дніпропетровської області можуть скористатися "Пунктами незламності".

Вони працюють у будівлях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у години їхнього функціонування.

У таких пунктах можна отримати доступ до електроенергії та води, підзарядити мобільні пристрої, випити гарячі напої та відпочити.

Актуальний перелік адрес і графіки роботи "Пунктів незламності" доступний на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, у п’ятницю, 10 квітня, по всій території України будуть введені заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Також у Сумах 10 квітня будуть вимикати світло за графіками. Про це повідомляє Сумиобленерго.

Нагадаємо, що колишній керівник "Укренерго" та засновник Ne Gen Володимир Кудрицький говорив, що ситуація з відключеннями світла напряму пов’язана з рішенням НКРЕКП, яке, як стверджує експерт, фактично паралізувало можливість імпорту електроенергії та роботу газової генерації.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

