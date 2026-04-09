Будуть значні обмеження: графік вимкнення світла 10 квітня в Сумах

У Сумах 10 квітня будуть вимикати світло за графіками. Про це повідомляє Сумиобленерго.
Причиною вимкнень світла є ворожі удари, які спричинили значний дефіцит в енергосистемі.
"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте всі прилади одночасно. Під час відключень від'єднайте техніку від електромережі, щоб уникнути коливань напруги, коли електропостачання буде відновлене", - йдеться у повідомленні.
Графіки відключення світла в Сумах
Укренерго вводить графіки вимкнення світла для Сум в обсязі кількох черг.
Графіки для кожної черги та підчерги:
- черга 1.1:
- з 6:00 до 10:00;
- черга 1.2:
- з 4:00 до 8:00;
- черга 2.1:
- з 2:00 до 6:00;
- черга 2.2:
- з 00:00 до 4:00;
- з 6:00 до 10:00;
- черга 3.1:
- з 00:00 до 2:00;
- з 6:00 до 8:00;
- з 22:00 до 00:00;
- черга 3.2:
- з 20:00 до 22:00;
- черга 4.1:
- з 18:00 до 20:00;
- черга 4.2:
- з 16:00 до 20:00;
- черга 5.1:
- з 14:00 до 18:00;
- черга 5.2:
- з 12:00 до 16:00;
- з 18:00 до 20:00;
- черга 6.1:
- з 10:00 до 14:00;
- черга 6.2:
- з 8:00 до 12:00.
Розташування "Пунктів незламності"
Під час відключень світла жителі Сум та Сумської області можуть скористатися "Пунктами незламності". Вони розташовані у будівлях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад та працюють у робочі години.
Там можна зігрітися, підзарядити пристрої, скористатися електроенергією й водою, випити гарячий чай та перепочити.
Перелік адрес і графік роботи доступні на офіційному сайті Сумської міської ради. Загалом у Сумах діють 38 стаціонарних пунктів та два мобільні.
Відключення світла - останні новини
Як повідомляв Главред, колишній керівник "Укренерго" та засновник Ne Gen Володимир Кудрицький говорив, що ситуація з відключеннями світла напряму пов’язана з рішенням НКРЕКП, яке, як стверджує експерт, фактично паралізувало можливість імпорту електроенергії та роботу газової генерації.
Крім того, в Україні знову вводять графіки погодинних відключень світла для населення через суттєве скорочення імпорту електроенергії. Про це заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН.
Татож нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявляв, що у квітні і травні відключення світла будуть нетривалими за умови, що країна-агресорка Росія не атакуватиме енергосистему України.
Про джерело: Сумиобленерго
"Сумиобленерго" - енергетична компанія, яка здійснює розподіл електроенергії на території Сумської області. До складу компанії входять шість філій.
Акціонерне товариство здійснює розподіл електроенергії для понад пів мільйона споживачів електроенергії та великих підприємств. Про це йдеться на сайті компанії.
