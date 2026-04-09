Україну засипатиме снігом: у регіони повертається справжня зима

Температура повітря у багатьох областях опуститься до -3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 квітня / фото: pexels

Погода в Україні 10 квітня буде прохолодною та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

10-11 квітня в Україні будуть заморозки. Синоптики оголосили І та ІІ рівні небезпечності.

"Вночі 10, 11 квітня в Україні заморозки в повітрі 0-3°", - йдеться у повідомленні.

На високогір'ї східної частини Закарпатської області буде значна сніголавинна небезпека через снігопад та хуртовини. Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 10 квітня буде холодно. Місцями очікуються заморозки до -3 градусів. У цей день будуть сильні пориви вітру. У північних, центральних та Харківській областях буде дощ, а місцями - мокрий сніг. На сході буде дощ.

У неділю, на Великдень, очікується прояснення. Температура повітря підвищиться до 7-11 градусів тепла. А відчутне потепління буде з 14-15 квітня.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

В Україні 10 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ по всій Україні. Також очікується мокрий сніг, а у Карпатах - сніг. На сході країни буде туман. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Щодо температурного режиму протягом доби, вночі заморозки 0-3°; вдень +3..+8°, на півдні, сході країни та Закарпатті до 11° тепла. В Карпатах температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°", — йдеться в повідомленні.

За даними meteoprog, 10 квітня в Україні буде досить прохолодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до 0...+12 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -2...+8 градусів.

У Києві 10 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ та мокрий сніг. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 3-8° тепла; у Києві вночі заморозки 0-2°, температура вдень 4-6° тепла", — повідомляє Укргідрометцентр.

Як повідомляв Главред, початок квітня на Житомирщині буде холодним і нестійким. Очікуються дощі, сильний вітер і навіть мокрий сніг. Вночі можливі заморозки на ґрунті.

Також найближчими днями в Одесі та області очікується похолодання через циклон із північного заходу Європи. Можливі невеликі опади, поривчастий вітер і місцями заморозки до -3°.

Крім цього, 8 квітня очікуються дощі з мокрим снігом, у столиці — також опади. Температура знизиться до +1…+3° вночі та +4…+6° вдень.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

