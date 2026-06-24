Чи відкриє Білорусь новий фронт: експерт розкрив, що насправді зупиняє Лукашенка

Експерт вважає, що білоруський лідер навіть побоїться надати Росії територію для запуску "Шахедів"

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Чи відкриє Білорусь новий фронт / Колаж: Главред, фото: скриншот, president.gov.by

Головне із заяв експерта:

Лукашенко не втягуватиме Білорусь у війну проти України

Білоруський диктатор маневрує між лояльністю до РФ і страхом ескалації

Путін не піде на широку мобілізацію до завершення виборів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи погодиться на пряме втягування своєї країни у війну проти України, хоча Росія була б зацікавлена в активнішому використанні білоруського напрямку. Таку думку в інтервʼю Главреду висловив керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович.

"Що стосується Білорусі - Путін, звичайно, дуже хотів би використати цей напрямок. Але Лукашенко на це не піде. Він, незважаючи на свою повну лояльність до Росії, не хоче втягувати білорусів у війну проти України, бо розуміє, чим це може для нього закінчитися", - зазначає Рейтерович. відео дня

За словами експерта, Лукашенко й надалі маневруватиме та робитиме гучні заяви, однак уникатиме кроків, які могли б втягнути Білорусь у війну проти України. Рейтерович вважає, що білоруський лідер навіть побоїться надати Росії територію для запуску "Шахедів" чи інших подібних атак.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Чи піде РФ на посилення мобілізації

"Що стосується мобілізації в Росії - Путін не піде на широку загальну мобілізацію до вересня, бо попереду вибори. Вони можуть посилювати те, що вже роблять зараз. Але це кардинально не змінить ситуацію так, як їм хотілося б", - констатує експерт.

За словами Рейтеровича, нових інструментів для досягнення своїх цілей у Росії немає. Він вважає, що ядерну зброю Кремль застосовувати не буде, тому РФ і надалі робитиме ставку на масові штурми та інші методи, які використовувала раніше.

"Путіну знадобиться якась перемога за будь-яку ціну. Він може пожертвувати величезною кількістю людей заради цієї перемоги. Це єдине, що у нього зараз є", - підсумував Рейтерович.

Загроза з боку Білорусі - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Олександр Лукашенко не припинить роботу російських ретрансляторів на території Білорусі, які допомагають керувати ударами дронів по Україні, це зроблять українські військові.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у своєму недавньому виступі наголосив на відсутності наміру відправляти білоруську армію на війну проти України. Пресслужба білоруського диктатора повідомила, що офіційна позиція полягає у прагненні до миру та непричетності до бойових дій.

Раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-яке безпосереднє втягнення Мінська у війну спричинить серйозні наслідки для Білорусі. Він акцентував увагу саме на тому, що різке загострення військової активності з території Білорусі призведе до цілеспрямованих ударів по ключових об'єктах на її території.

Для чого РФ тисне на Білорусь - коментар експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що Кремль розглядає можливу участь білоруської армії у війні як інструмент тиску на українське військове командування. За його словами, сама імовірність залучення Мінська використовується Москвою для посилення напруги на північному напрямку.

Експерт додав, що такі дії мають чітко визначену мету - створення додаткових загроз для України.

"Усе це робиться з метою розтягування наших ресурсів", - вказав він.

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Про персону: Ігор Рейтерович Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України". Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

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