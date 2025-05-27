Постачання зброї окупантам ускладнено: партизани здійснили успішну диверсію в РФ

Було підпалено об'єкт, розташований неподалік від міста Ясногорськ у Тульській області.

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Партизани АТЕШ здійснили диверсію на території РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Коротко:

У Тульській області сталася диверсія на залізниці

Партизани підпалили об'єкт на колії, що веде в Курську область

У результаті ускладнено постачання зброї для ЗС РФ

Партизани здійснили диверсію на російській залізниці. Унаслідок цього постраждала критично важлива ділянка залізничних колій, що веде в Курську область і якою ЗС РФ постачає озброєння.

"АТЕШ успішно вивів з ладу релейну шафу на залізничному полотні в Тульській області", - йдеться в Telegram-каналі руху вранці 27 травня.

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Партизани руху підпалили об'єкт, розташований неподалік від міста Ясногорськ у Тульській області Росії. Об'єкт розташований на відрізку, що веде в напрямку Курської області. Там, за даними АТЕШ, зосереджено військове угруповання росіян.

За даними руху, диверсійна акція була ретельно спланована.

Було підпалено релейну шафу, яка забезпечувала зв'язок і управління стрілочними переводами / Фото: t.me/atesh_ua

Підпалена релейна шафа забезпечувала зв'язок і управління стрілочними переводами на критично важливій ділянці колії.

"Без своєчасної подачі живлення автоматизовані системи не можуть перенаправляти поїзди, через що рух вантажних поїздів відчуває серйозні затримки", - зазначають партизани.

Фото: t.me/atesh_ua

Головними цілями таких атак, які регулярно здійснюють партизани, є сповільнення поставок військової техніки та зброї на лінії зіткнення.

"Кожна відкладена цистерна з паливом, кожен зірваний ешелон із боєприпасами прямо впливає на боєздатність і постачання російських військ", - стверджують партизани руху АТЕШ.

Такі дії партизанів затягують перекидання резервів і ускладнюють організацію нових наступальних дій ЗС РФ.

Як писав Главред, у російській Єлабузі (Татарстан) увечері 25 травня прогриміли вибухи. Як заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, дрони атакували завод із виробництва дронів типу Шахед, якими росіяни щодня атакують Україну.

Крім того, під удар потрапило хімічне підприємство в Іванівській області РФ.

У ніч на 23 травня в місті Єлець Липецької області безпілотники атакували завод акумуляторів. Виникли пожежі.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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