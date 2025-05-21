Удар по тилу окупантів на Херсонщині: партизани знищили військову техніку РФ

Окупанти ховалися серед місцевих мешканців, але це не врятувало їх від удару.

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Окупанти намагалися сховати свою техніку, але партизани все рівно вистежили її / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скрін з відео

Що повідомили в Атеш:

На Херсонщині партизани знищили транспорт окупантів

Оператори БПЛА РФ після диверсії не зможуть повернутися до роботи

В окупаційної армії країни-агресорки Росії спостерігається критична нестача техніки по усій лінії фронту. Українські партизани відслідкували таку проблему у ворога на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Як повідомляють в Атеш, в Генічеському районі агенти українського руку успішно провели диверсію, під час якої знищили автомобіль російських окупантів, який вони використовували у військових цілях.

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З'ясувалося, що транспорт належав операторам БПЛА, які не лише запускали ворожі дрони по українцях, але й жили у будинках місцевих жителів та ховали свою техніку на приватних ділянках.

Така тактика противника не врятувала і тепер окупанти не зможуть повернутися до роботи у найближчий час, стверджують партизани.

"Ми спостерігаємо. Ми поряд. І ми готові вдарити знову", - попередили агенти Атеш окупантів.

Ситуація у Херсонській області - останні новини

Нещодавно в ЦПД повідомили, що армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро у Херсонській області, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога.

Раніше також стало відомо, що на Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні та розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра.

Нагадаємо, Главред писав, що в ЗСУ не фіксують ознак підготовки до штурмових дій ворога, а розвідка України ретельно відстежує всі плавальні засоби, які перебувають у противника на лівому березі та островах

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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