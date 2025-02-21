"Немає апетиту": у США висловилися про продовження військової допомоги Україні

Спікер Майк Джонсон зробив невтішну заяву про підтримку України.

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Майк Джонсон висловився про військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

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Джонсон заявив про відсутність "апетиту" допомагати Україні

Нардеп Устинова стверджує, що США не зупиняли продаж зброї Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту з масштабною допомогою для України поки що "немає апетиту". При цьому він вважає, що війну Росії проти України потрібно довести до кінця.

Свою заяву Джонсон озвучив під час Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Вашингтоні в четвер, 20 лютого, передає Укрінформ.

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На запитання ведучого про те, чи бачить він можливість ухвалити новий законопроєкт на підтримку України, якщо війна затягуватиметься далі, Джонсон відповів так: "Слухайте, на це немає жодного апетиту".

Аудиторія підтримала Джонсона скандуванням слова "Ні!", коли він звернувся до присутніх із цим питанням.

Водночас Джонсон підтримав заяви президента США Дональда Трампа про те, що війну в Україні потрібно закінчувати. За його словами, європейські союзники теж розуміють необхідність цього.

Військова допомога США Україні / Інфографіка Главред ​

Військова допомога США - що відомо

Народний депутат, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що США призупинили продаж зброї в Україну. За його словами, компанії чекають рішення Білого дому щодо продовження поставок.

За його словами, зараз усі очікують рішення, яке дозволить хоча б закуповувати озброєння за власні кошти. Є надія, що навіть у такому форматі постачання зброї триватимуть.

Тим часом заяви Костенка спростувала народна депутатка України Олександра Устінова. За її словами, Сполучені Штати Америки не зупиняли продаж зброї Україні. Устінова закликала "перевіряти інформацію" та "не підливати олії у вогонь".

"США не зупиняли продаж зброї Україні. Друзі-журналісти, будь ласка, перевіряйте інформацію перед публікацією. Ми зараз живемо в дуже важкі часи, не варто підливати масла у вогонь", - написала вона у Facebook.

Варто зазначити, що Устінова не є членом профільного комітету. Однак є головою тимчасової слідчої комісії з моніторингу міжнародної допомоги, тому може володіти інформацією щодо обсягів і термінів постачання озброєння.

Як повідомляв Главред, 12 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу, інакше "Путін би подумав, що він виграв". Однак, за його словами, "гроші мають бути забезпечені".

Як пише Bloomberg, Трамп готовий дозволити європейським країнам закуповувати американську зброю, яку згодом можуть передати Україні. Так, Київ зможе отримувати озброєння навіть у разі припинення прямої військової допомоги від США.

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