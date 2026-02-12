Верховна Рада пустує, діяльність парламенту припинена - яка причина

Що повідомили нардепи:
- В ВРУ не відбулося голосування через брак голосів
- До 24 лютого ніяких рішень депутати приймати не будуть
- Деякі нардепи отруїлися, тому не прийшли на засідання
Верховна Рада України сьогодні, 12 лютого, не розглянула жодне питання через брак голосів народних депутатів. Пленарний день закінчився і до 24 лютого ніяких голосувань не буде.
Про це в Telegram повідомив депутат Ярослав Железняк. За його словами, причин такої ситуації є декілька. Перша - отруєння частини нардепів, а друга - відрядження інших чиновників.
"Справді ряд колег сьогодні через самопочуття не прийшли. Їм швидкого одуження. Але це не є визначальною причиною. По-перше, кількість таких невелика. По-друге, зверніть увагу на порядок денний, який був сформований ще вчора ввечері- там одні ратифікації. Це було ще до повідомлення про отруєння. Всі і так розуміли, що буде погано з голосами", - написав він.
Інформацію про отруєння депутатів підтвердив і колега Железняка Микола Тищенко. Він у своєму Telegram показав, що сесійна зала сьогодні пустує.
"Отруїлися народні депутати і вимушено припинена діяльність парламенту України під час війни. Ми не можемо працювати, бо наші колеги отруїлися в їдальні", - сказав Тищенко.
Народний депутат Олександр Маріковський розповів у коментарі hromadske, що "в багатьох" отруєння сталося справді після відвідин парламентської їдальні 11 лютого.
"Прийшов зранку в їдальню, каву взяв собі. І там колеги говорять, що деякі колеги вчора отруїлися. Прийшов у залу засідання, починаю говорити з колегами — один говорить: "У мене вчора там щось було". Інший каже: "Уранці в мене там щось було, я блідий". Кажуть, що це вчора після їдальні відбулось у багатьох. Я особисто побачив людей, з ким оце відбувалося от паралельно", - зауважив він.
За оцінками Маріковського, близько 10% депутатів могли отруїтися.
У Раді прокоментували ситуацію
Пресслужба Апарату Верховної Ради розповіла "Укрінформу", що у їдальні парламенту після повідомлень про отруєння нардепів проводять перевірки.
"Після отримання відповідної інформації розпочато перевірку. Наразі фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з’ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів. Відбираються зразки для проведення лабораторних досліджень", - йдеться у заяві.
Про персону: Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.
