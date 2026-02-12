Верховна Рада пустує, діяльність парламенту припинена - яка причина

Рада не розглянула жодне питання, на це є причина.

https://glavred.net/ukraine/verhovnaya-rada-pustuet-deyatelnost-parlamenta-priostanovlena-v-chem-prichina-10740206.html Посилання скопійоване

Депутати поскажились на погане самопочуття після візиту в їдальню / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили нардепи:

В ВРУ не відбулося голосування через брак голосів

До 24 лютого ніяких рішень депутати приймати не будуть

Деякі нардепи отруїлися, тому не прийшли на засідання

Верховна Рада України сьогодні, 12 лютого, не розглянула жодне питання через брак голосів народних депутатів. Пленарний день закінчився і до 24 лютого ніяких голосувань не буде.

Про це в Telegram повідомив депутат Ярослав Железняк. За його словами, причин такої ситуації є декілька. Перша - отруєння частини нардепів, а друга - відрядження інших чиновників.

відео дня

"Справді ряд колег сьогодні через самопочуття не прийшли. Їм швидкого одуження. Але це не є визначальною причиною. По-перше, кількість таких невелика. По-друге, зверніть увагу на порядок денний, який був сформований ще вчора ввечері- там одні ратифікації. Це було ще до повідомлення про отруєння. Всі і так розуміли, що буде погано з голосами", - написав він.

Інформацію про отруєння депутатів підтвердив і колега Железняка Микола Тищенко. Він у своєму Telegram показав, що сесійна зала сьогодні пустує.

"Отруїлися народні депутати і вимушено припинена діяльність парламенту України під час війни. Ми не можемо працювати, бо наші колеги отруїлися в їдальні", - сказав Тищенко.

Народний депутат Олександр Маріковський розповів у коментарі hromadske, що "в багатьох" отруєння сталося справді після відвідин парламентської їдальні 11 лютого.

"Прийшов зранку в їдальню, каву взяв собі. І там колеги говорять, що деякі колеги вчора отруїлися. Прийшов у залу засідання, починаю говорити з колегами — один говорить: "У мене вчора там щось було". Інший каже: "Уранці в мене там щось було, я блідий". Кажуть, що це вчора після їдальні відбулось у багатьох. Я особисто побачив людей, з ким оце відбувалося от паралельно", - зауважив він.

За оцінками Маріковського, близько 10% депутатів могли отруїтися.

ВРУ / Інфографіка: Главред

У Раді прокоментували ситуацію

Пресслужба Апарату Верховної Ради розповіла "Укрінформу", що у їдальні парламенту після повідомлень про отруєння нардепів проводять перевірки.

"Після отримання відповідної інформації розпочато перевірку. Наразі фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з’ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів. Відбираються зразки для проведення лабораторних досліджень", - йдеться у заяві.

Верховна Рада України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Верховна Рада прийняла в другому читанні закон про надання відстрочки на рік від призову на військову службу особам, які відслужили в рамках "Контракту 18-24".

Нещодавно парламент схвалив продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни. Це вже був 18-тий раз коли Рада голосувала за ці питання.

Раніше також стало відомо, що у Верховній Раді під час пленарного засідання підтримали призначення Михайла Федорова на посаду Міністра оборони України.

Інші новини:

Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред