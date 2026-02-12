Українські зірки потужно підтримали дискваліфікованого українського спортсмена

Українці об'єдналися і масово почали підтримувати несправедливо дискваліфікованого спортсмена.

Зірки підтримали українського спортсмена Гераскевича / Колаж Главред, фото Instagram/heraskevychvladyslav

Українські знаменитості масово відреагували і підтримали українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

МОК дискваліфікував його через те, що він вийшов у "шоломі пам'яті" із зображенням українських загиблих спортсменів. "Це ціна нашої гідності", - написав сам спортсмен.

Зірки стали на захист Владислава Гераскевича / Фото Instagram/heraskevychvladyslav

На сторінці в Instagram вони писали слова підтримки спортсмену. "Коли у людини є принципи, вона завжди встоїть! Честь і повага, Владислав Гераскевич!" - написав Святослав Вакарчук.

Також подякувала спортсмену співачка Джамала. "Дякую вам", - написала вона.

Зірки стали на захист Владислава Гераскевича / Фото Instagram/heraskevychvladyslav

У коментарі також висловилася Олена Мозгова: "Ви гідна Людина! І Ви Чемпіон! Дякую за позицію".

"Ми з тобою, Владислав", - написала Ольга Харлан.

Відзначила спортсмена і Маша Єфросиніна. "Такі, як ви, пишуть історію боротьби з несправедливістю. Дякую вам!" - підтримала спортсмена вона.

Владислав Гераскевич став улюбленцем українців / Фото Instagram/heraskevychvladyslav

Скандал з Владиславом Гераскевичем - всі новини

Скелетоніст Владислав Гераскевич мав представляти Україну на Олімпійських іграх. Напередодні змагань він розповів в Instagram, що планує виступати в шоломі, на якому намальовані частини тіл спортсменів, убитих під час війни країною-агресором Росією та окупантами.

Згодом МОК заборонив Гераскевичу виступати в "шоломі пам'яті". Заборону отримали також шортрекіст Олег Гандей і фрістайлістка Коцар. У Гандея на шоломі був напис української письменниці Ліни Костенко: "Там, де героїзм, там немає остаточної поразки". МОК назвав це політичним гаслом.

Владислав Гераскевич вирішив проігнорувати заборону на використання шолома, зазначивши, що він відповідає всім нормам. Через це МОК дискваліфікував спортсмена перед першим заїздом.

Про особу: Владислав Гераскевич Владислав Гераскевич — український скелетоніст. Перший в історії України скелетоніст, який отримав олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді (Пхенчхан-2018). Майстер спорту України (2019 рік), пише Вікіпедія.

