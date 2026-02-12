МОК влип у новий скандал на тлі дискваліфікації Гераскевича

МОК зробив поступку і вирішив не виганяти українського спортсмена з Олімпіади, дозволивши залишитись йому у ролі глядача.

Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді через шолом / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича з Олімпіади-2026

Гераскевичу дозволили залишитись на Олімпіаді без змоги брати участь у змаганнях

Тренер збірної України закликав очільницю МОК подати у відставку

Після дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича президентка МОК Кірсті Ковентрі знову оскандалилась разом із головою Дисциплінарної комісії МОК. Заява з'явилась на сайті МОК.

Ковентрі попросила голову ДК МОК переглянути питання про позбавлення Владислава Гераскевича акредитації на Ігри-2026. Йому дозволили бути присутнім на Олімпіаді, незважаючи на дискваліфікацію.

"Ніхто–ніхто, особливо я – не заперечує цього послання. Це потужне послання. Це послання пам'яті. Це послання пам'яті. Річ не в повідомленнях, а буквально в правилах та положеннях. У цьому випадку – на ігровому полі – ми повинні бути в змозі забезпечити безпечне середовище для всіх. І, на жаль, це просто означає, що обмін повідомленнями заборонений. Ми могли б знайти способи віддати шану його посланню, його шолому, перш ніж він почне гонку. І, на жаль, ми не змогли знайти цього рішення", - зазначила Кірсті Ковентрі.

Зимові олімпійські ігри-2026 / Інфографіка: Главред

Заява тренера збірної України

Тренер збірної України зі скелетону та батько спортсмена Михайло Гераскевич закликав очільницю МОК Кірсті Ковентрі подати у відставку після такого рішення.

"Міс Ковентрі, яка є керівницею МОК, говорила про рівність усіх спортсменів. І цією дією, з командою IBSF, вона перекреслила цю заяву, бо це було не про рівність, а диктатуру. Ми ще віримо в олімпійський рух та цінності, але у нас не залишилося віри у сьогоднішнє керівництво МОК. І якщо у керівництва МОК є честь, вони мають негайно подати у відставку ... Це дискваліфікація демократії заради своїх приватних інтересів, через чуттєвий тиск російських спонсорів", - сказав Михайло Гераскевич, пише Суспільне.

Він також пригадав останню розмову з Ковентрі перед дискваліфікацією Владислава. Тренер вважає, що вона нагадувала торгівлю.

"Міс Ковентрі, новообрана президентка МОК, намагалася нас переконати, що демонстрація вбитих Росією спортсменів створить хаос в олімпійському русі. Що це неправильно і завадить святкувати. Але це мало якийсь дивний вигляд, бо весь світ побачив цей шолом. Вона пропонувала, щоб я його потримав на старті, Влад зробив би спуск в якомусь іншому шоломі — незрозуміло якому, бо Влад до нього непристосований. І потім я віддав би цей шолом Владу у руки", - розповів Михайло Гераскевич.

Скандал з Владиславом Гераскевичем - всі новини

Скелетоніст Владислав Гераскевич мав представляти Україну на Олімпійських іграх. Напередодні змагань він розповів в Instagram, що планує виступати в шоломі, на якому намальована частина спортсменів, які були вбиті під час війни країною-агресоркою Росією та окупантами.

Згодом МОК заборонив Гераскевичу виступати у "шоломі пам'яті". Заборону отримали також шортрекіст Олег Гандей та фристайлістка Коцар. У Гандея на шоломі був напис української письменниці Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". МОК назвало це політичним гаслом.

Владислав Гераскевич вирішив проігнорувати заборону на використання шолому, зазначивши, що він відповідає всім нормам. Через це МОК дискваліфікував спортсмена перед першим заїздом.

