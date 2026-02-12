Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Скандал довкола Інтернаціонального легіону: у ЗСУ прокоментували так звану "ліквідацію"

Дар'я Пшеничник
12 лютого 2026, 17:32
1781
Бойові завдання для особового складу інтернаціональних легіонів залишаються незмінними.

Интернациональный легион
Інтернаціональний легіон / Колаж: Главред, фото: facebook.com/2InternationalLegion, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне з новини:

  • Інтернаціональні легіони не ліквідовані, а інтегровані до штурмових підрозділів ЗСУ
  • Іноземні бійці зберігають свої завдання та отримують посилену підтримку й нові можливості розвитку
  • Зміни спрямовані на підвищення боєздатності та прозорості у підрозділах

відео дня

У Сухопутних військах ЗСУ офіційно заявили, що інтернаціональні легіони не припинили існування. Натомість їх включили до складу штурмових частин, що дозволило посилити бойові можливості та розширити доступ до ресурсів регулярних з’єднань.

"Інтернаціональні легіони оборони України інтегровано до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ. Вони отримали нові можливості карʼєрного зростання, посилили власні спроможності за допомогою нового озброєння та військової техніки", - йдеться у публікації відомства у facebook.

Що змінилося для іноземних військових

У командуванні пояснюють, що підрозділи іноземців не розформовують, а переводять у новий формат, щоб підвищити їхню ефективність на полі бою.

"Замість того щоб бути окремими "легкими" батальйонами, вони інтегруються до складу ефективних і досвідчених підрозділів Сухопутних військ", - зазначено у повідомленні.

Легіонери й надалі виконують ті самі завдання, що й раніше, адже їхній профіль - штурмові дії та протидиверсійна робота - залишається незмінним. У війську наголошують, що інтеграція лише посилює їхню спроможність діяти, забезпечує кращий захист та доступ до сучасних засобів - від БпЛА до артилерії та аеророзвідки.

Також іноземні бійці отримали ширші можливості для професійного розвитку: тепер вони можуть перекваліфікуватися на операторів дронів, артилеристів, розвідників або фахівців тилових служб.

У Сухопутних військах підкреслюють, що більшість легіонерів не лише продовжують службу, а й активно займаються рекрутингом нових добровольців із-за кордону. За словами військових, це свідчить про довіру до ухвалених рішень та бачення перспектив у новій структурі.

Чому виникли чутки про "ліквідацію"

У командуванні визнають, що навколо теми інтеграції виникла дискусія, яку деякі коментатори подали як нібито згортання діяльності легіонів.

У ході службової перевірки справді виявили окремі порушення в обліку та управлінні, які потребували виправлення. Проте, як наголошують у Сухопутних військах, це не має жодного стосунку до припинення роботи іноземних підрозділів.

"Частина публічних коментарів, які з’явилися згодом, не відображає повної карти­ни та може бути пов’язана з небажанням окремих посадових осіб втрачати свої функції чи посади після ухвалених рішень", - пояснили у відомстві.

Рівні права та підтримка для всіх військових

Командування підкреслює, що іноземні добровольці мають такі самі права та соціальні гарантії, як і українські військовослужбовці.

"Представники інших країн, які захищають нашу землю, мають абсолютно ті самі права, соціальні гарантії та, що найголовніше, той самий рівень підтримки та забезпечення, що й українські воїни", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті - новини по темі

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

Крім того, сподіватися на тривалу паузу на фронті в рамках перемовного процесу не варто. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

Нагадаємо, що ситуація на Покровському напрямку продовжує погіршуватися. Аналітики DeepState повідомляють, що російські підрозділи намагаються просунути піхоту в північну частину Покровська, паралельно вивозячи тіла загиблих військових, переодягнувшись у цивільний одяг.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі.

Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рада готує масштабну реформу мобілізації: до чого слід готуватися українцям

Рада готує масштабну реформу мобілізації: до чого слід готуватися українцям

18:27Війна
"Шанс дуже великий": в Раді назвали сценарій звершення війни

"Шанс дуже великий": в Раді назвали сценарій звершення війни

17:51Війна
Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому - воно є: пояснення експерта

Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому - воно є: пояснення експерта

16:32Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

Затемнення у Водолії 17 лютого: на кого чекає прорив, а на кого — серйозні випробування

Затемнення у Водолії 17 лютого: на кого чекає прорив, а на кого — серйозні випробування

Зростає гурманом: Леся Нікітюк показала 8-місячного сина за трапезою

Зростає гурманом: Леся Нікітюк показала 8-місячного сина за трапезою

Будуть поруч до самого кінця: найвідданіші знаки зодіаку

Будуть поруч до самого кінця: найвідданіші знаки зодіаку

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 лютого (оновлюється)

Останні новини

18:45

В Україні розгорівся гучний скандал через корм для котів: що кажуть ветеринари

18:27

Рада готує масштабну реформу мобілізації: до чого слід готуватися українцям

17:51

"Шанс дуже великий": в Раді назвали сценарій звершення війни

17:44

З'явилося лише 40 років тому - яке місто України є наймолодшим

17:32

Скандал довкола Інтернаціонального легіону: у ЗСУ прокоментували так звану "ліквідацію"

Кінець експорту нафти і кінець Росії: Загородній – про те, як Трамп вбиває російську нафтову галузьКінець експорту нафти і кінець Росії: Загородній – про те, як Трамп вбиває російську нафтову галузь
17:12

Українські зірки потужно підтримали дискваліфікованого українського спортсмена

17:04

Проклята "чортова дюжина": чому світ боїться п'ятницю 13-те досіВідео

16:32

Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому - воно є: пояснення експерта

16:28

Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Реклама
16:21

Скільки можуть коштувати долар та євро у найближчі дні: неочікуваний прогноз

16:08

Скандал на Олімпійських іграх отримав продовження - яку нагороду отримав Гераскевич

16:02

Дружина Віталія Козловського розповіла про хворобу з ускладненням

15:58

Навіщо стукати по дереву і як це робити правильно: в чому сенс прикмети

15:51

МОК влип у новий скандал на тлі дискваліфікації Гераскевича

15:31

Королева показала проукраїнську маму Люду і "вбила" її компліментом

15:31

Чи можна святкувати День святого Валентина: священник розставив крапки над "і"Відео

15:22

Україна завдала рекордного удару по Росії - по чому вдалось влучити і де

14:49

"Момент сорому": Зеленський та МЗС - про дискваліфікацію Гераскевича

14:31

Верховна Рада пустує, діяльність парламенту припинена - яка причина

14:13

Чому педаль гальма "б’є" взимку - головні помилки водіїв

Реклама
14:08

Красиві привітання з Днем Святого Валентина - картинки, проза і вірші

14:07

Не треба терти годинами: знайдено копійчаний засіб, який швидко відчистить духовку

14:05

Салат з капусти, який будуть їсти всі: простий рецепт смачної страви

13:57

Божественний рецепт: млинці по-особливому на Масляну 2026Відео

13:01

Що потрібно зробити з кущами смородини ранньою весною: догляд для великого врожаюВідео

12:41

"Йдемо разом по життю": путініст Кіркоров зізнався в коханні чоловікові

12:36

В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни, ймовірно, запустили Орєшнік

12:32

Собака повернувся з прогулянки і зворушив всіх своїм вчинком - що він зробив

12:32

Гороскоп Таро на завтра, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

12:08

"Ми не дует": Джанабаєва зробила зізнання про шлюб з Меладзе

11:57

Дешево лише на папері: скільки насправді коштувало життя в СРСР

11:52

"Фламінго" накрили арсенал ГРАУ: Генштаб підтвердив удари по військових об'єктах в РФ

11:51

Міська лікарня в Ужгороді отримала сучасне реабілітаційне обладнання для відновлення пацієнтів із порушеннями опорно-рухового апарату новини компанії

11:38

Білий наліт на листі: чим небезпечна борошниста роса і як врятувати рослини

11:38

Путіністка Сніжана Єгорова з'явилася без макіяжу і висміяла жінок

11:30

Україна посилює свою ППО: Сирський розповів про план дій та ефективність

11:18

Новий MacBook 2026: Apple готує бюджетний ноутбук, дешевший за MacBook Air

10:58

"Американці дотиснуть": експерт спрогнозував відмову великої країни від нафти РФ

10:37

Аліна Гросу розсекретила стать майбутньої дитини

10:37

Скандал набрав обертів: українського спортсмена вигнали з Олімпіади через шолом

Реклама
10:29

Китайський гороскоп на завтра 13 лютого: Кроликам - випробування, Собакам - лінь

10:21

Ситуація катастрофічна: що відбувається у Києві після обстрілу

09:54

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 лютого (оновлюється)

09:53

В розпал бойових дій Путін змінив систему керування силовим блоком - ISW

09:52

Чи можна прибирати у свято 13 лютого: прикмети, які вбережуть від біди

09:39

Василь Вірастюк показав свою дружину і висловився про її фігуру

09:28

Руйнування серйозні: РФ атакувала 31-у підстанцію ДТЕК на ОдещиніФото

09:25

Їх час настав: три знаки зодіаку, яким лютий принесе заслужену перемогу

09:13

Гороскоп на завтра 13 лютого: Левам - раптовий прибуток, Стрільцям - проблеми

08:51

П'ятниця 13-те: чи можна працювати і що не можна робити в цей день

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти