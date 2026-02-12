Скандал довкола Інтернаціонального легіону: у ЗСУ прокоментували так звану "ліквідацію"

Бойові завдання для особового складу інтернаціональних легіонів залишаються незмінними.

Головне з новини:

Інтернаціональні легіони не ліквідовані, а інтегровані до штурмових підрозділів ЗСУ

Іноземні бійці зберігають свої завдання та отримують посилену підтримку й нові можливості розвитку

Зміни спрямовані на п ідвищення боєздатності та прозорості у підрозділах

У Сухопутних військах ЗСУ офіційно заявили, що інтернаціональні легіони не припинили існування. Натомість їх включили до складу штурмових частин, що дозволило посилити бойові можливості та розширити доступ до ресурсів регулярних з’єднань.

"Інтернаціональні легіони оборони України інтегровано до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ. Вони отримали нові можливості карʼєрного зростання, посилили власні спроможності за допомогою нового озброєння та військової техніки", - йдеться у публікації відомства у facebook.

Що змінилося для іноземних військових

У командуванні пояснюють, що підрозділи іноземців не розформовують, а переводять у новий формат, щоб підвищити їхню ефективність на полі бою.

"Замість того щоб бути окремими "легкими" батальйонами, вони інтегруються до складу ефективних і досвідчених підрозділів Сухопутних військ", - зазначено у повідомленні.

Легіонери й надалі виконують ті самі завдання, що й раніше, адже їхній профіль - штурмові дії та протидиверсійна робота - залишається незмінним. У війську наголошують, що інтеграція лише посилює їхню спроможність діяти, забезпечує кращий захист та доступ до сучасних засобів - від БпЛА до артилерії та аеророзвідки.

Також іноземні бійці отримали ширші можливості для професійного розвитку: тепер вони можуть перекваліфікуватися на операторів дронів, артилеристів, розвідників або фахівців тилових служб.

У Сухопутних військах підкреслюють, що більшість легіонерів не лише продовжують службу, а й активно займаються рекрутингом нових добровольців із-за кордону. За словами військових, це свідчить про довіру до ухвалених рішень та бачення перспектив у новій структурі.

Чому виникли чутки про "ліквідацію"

У командуванні визнають, що навколо теми інтеграції виникла дискусія, яку деякі коментатори подали як нібито згортання діяльності легіонів.

У ході службової перевірки справді виявили окремі порушення в обліку та управлінні, які потребували виправлення. Проте, як наголошують у Сухопутних військах, це не має жодного стосунку до припинення роботи іноземних підрозділів.

"Частина публічних коментарів, які з’явилися згодом, не відображає повної карти­ни та може бути пов’язана з небажанням окремих посадових осіб втрачати свої функції чи посади після ухвалених рішень", - пояснили у відомстві.

Рівні права та підтримка для всіх військових

Командування підкреслює, що іноземні добровольці мають такі самі права та соціальні гарантії, як і українські військовослужбовці.

"Представники інших країн, які захищають нашу землю, мають абсолютно ті самі права, соціальні гарантії та, що найголовніше, той самий рівень підтримки та забезпечення, що й українські воїни", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті - новини по темі

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

Крім того, сподіватися на тривалу паузу на фронті в рамках перемовного процесу не варто. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

Нагадаємо, що ситуація на Покровському напрямку продовжує погіршуватися. Аналітики DeepState повідомляють, що російські підрозділи намагаються просунути піхоту в північну частину Покровська, паралельно вивозячи тіла загиблих військових, переодягнувшись у цивільний одяг.

