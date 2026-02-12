Багатодітна мати Ріанна зважилася на ще один важливий крок

Легендарна співачка Ріанна знову готується здивувати шанувальників новинами про сімейне життя.

Ріанна може скоро знову порадувати новинами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У чому запідозрили Ріанну

До чого тут її партнер Роккі

Легендарна барбадоська співачка Ріанна, яка не так давно стала мамою втретє, спровокувала чутки про заручини після того, як її помітили на прогулянці з A$AP Rocky, причому на безіменному пальці у неї було кільце.

Як пише видання Jang, співачка вирушила за покупками в місцевий супермаркет в Лос-Анджелесі.

Під час прогулянки вона продемонструвала безперечно гламурний образ у модному чорному топі без рукавів з високим коміром. Її струмлива туніка з вирізами була доповнена брюками в тон і яскравими сонцезахисними окулярами Saint Laurent.

Ріанна - багатодітна мама / ua.depositphotos.com

Що стосується зачіски, вона вибрала тугий кінський хвіст для свого темного волосся і підкреслила свій сяючий колір обличчя макіяжем.

Цей вихід Ріанни в світ знову розпалив чутки про заручини, оскільки її помітили з кільцем на безіменному пальці.

Ріанна і Роккі разом народили трьох дітей / ua.depositphotos.com

Примітно, що співачка зустрічається з A$AP Rocky з 2020 року, і у пари троє дітей: сини RZA і Riot, а також дочка Rocki, якій майже п'ять місяців.

Про особу: Ріанна Ріанна - популярна барбадоська співачка, актриса, музичний продюсер, модний дизайнер і філантроп. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним з найбільш продаваних артистів всіх часів внаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".

