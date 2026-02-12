Багатодітна мати Ріанна зважилася на ще один важливий крок

Коротко:
- У чому запідозрили Ріанну
- До чого тут її партнер Роккі
Легендарна барбадоська співачка Ріанна, яка не так давно стала мамою втретє, спровокувала чутки про заручини після того, як її помітили на прогулянці з A$AP Rocky, причому на безіменному пальці у неї було кільце.
Як пише видання Jang, співачка вирушила за покупками в місцевий супермаркет в Лос-Анджелесі.
Під час прогулянки вона продемонструвала безперечно гламурний образ у модному чорному топі без рукавів з високим коміром. Її струмлива туніка з вирізами була доповнена брюками в тон і яскравими сонцезахисними окулярами Saint Laurent.
Що стосується зачіски, вона вибрала тугий кінський хвіст для свого темного волосся і підкреслила свій сяючий колір обличчя макіяжем.
Цей вихід Ріанни в світ знову розпалив чутки про заручини, оскільки її помітили з кільцем на безіменному пальці.
Примітно, що співачка зустрічається з A$AP Rocky з 2020 року, і у пари троє дітей: сини RZA і Riot, а також дочка Rocki, якій майже п'ять місяців.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Як раніше повідомляв Главред, російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка є розпалювачем війни і ненависті по відношенню до України, з'явилася на публічному заході без перуки, де блищала своєю лисою головою.
Раніше такожукраїнські знаменитості масово відреагували і підтримали українського скелетоніста Владислава Гераскевича.
Вас також може зацікавити:
- Колишній бойфренд Ріанни побив свого продюсера, його заарештували
- У родині Ріанни сталася велика трагедія: що сталося
- ЗМІ повідомили причину смерті батька Ріанни
Про особу: Ріанна
Ріанна - популярна барбадоська співачка, актриса, музичний продюсер, модний дизайнер і філантроп. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним з найбільш продаваних артистів всіх часів внаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред