Наслідки атак змушують економити: як вимикатимуть світло у п’ятницю, 13 лютого

Коротко:
- 13 лютого в усіх областях України діятимуть погодинні відключення світла
- Для промисловості вводяться графіки обмеження потужності (ГОП)
- Причина – дефіцит генеруючих потужностей після атак на енергетичну інфраструктуру
У п’ятницю, 13 лютого, в усіх областях України протягом доби застосовуватимуться заходи з обмеження електроспоживання. Про це повідомили в компанії "Укренерго".
Зокрема, одночасно діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ) для населення та графіки обмеження потужності (ГОП) для промислових підприємств.
Причиною повернення до стабілізаційних заходів стали наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. В енергосистемі зберігається дефіцит генеруючих потужностей, тому для підтримання її стабільності фахівці змушені застосовувати ручне регулювання навантаження.
Рекомендації від "Укренерго"
В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Актуальну інформацію щодо годин відключення за конкретною адресою споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.
Енергетики також закликають громадян ощадливо користуватися електроенергією протягом усієї доби — навіть у періоди, коли світло є. Особливо важливо мінімізувати використання енергоємних приладів, таких як пральні машини, бойлери та обігрівачі, у пікові години навантаження. За можливості їхню роботу рекомендують переносити на нічний період — після 23:00.
Крім того, після відновлення електропостачання не варто одночасно вмикати всі потужні прилади. Різкий стрибок навантаження може спричинити локальні аварії в мережах.
В яких регіонах графіки можуть посилитись - думка експерта
За словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, атака російських окупаційних військ на Західноукраїнську електропідстанцію у Львівській області може спричинити перебої з електропостачанням у західних регіонах України. Експерт підкреслив, що ця підстанція є однією з найбільших у Європі.
"Ворог намагався завдати удару по підстанції, і за публічними джерелами вже зафіксовані певні пошкодження", — зазначив Ігнатьєв, додаючи, що такі дії можуть ускладнити стабільність енергомережі та вимагатимуть оперативного реагування з боку українських енергетиків.
Відключення світла - новини за темою
Як раніше писав Главред, ніч проти 12 лютого російські війська знову завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК. Це вже 31-ша велика підстанція компанії в Одеській області, яка зазнала пошкоджень унаслідок атак.
Також у Києві внаслідок масованих атак з боку РФ найбільших ушкоджень зазнали ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, однак їхню роботу планують відновити вже в найближчі 2 дні. На об’єкти теплопостачання впали уламки безпілотників, що спричинило локальні пошкодження. Про це міністр повідомив 12 лютого під час засідання парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП.
Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через пошкоджену інфраструктуру та обмеження в передачі електроенергії між регіонами. Найбільш складна ситуація спостерігається у чотирьох містах, серед яких і Київ, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Читайте також:
- Скандал на Олімпійських іграх отримав продовження - яку нагороду отримав Гераскевич
- Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому воно є: пояснення експерта
- "Шанс дуже великий": в Раді назвали сценарій завершення війни
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред