Наслідки атак змушують економити: як вимикатимуть світло у п’ятницю, 13 лютого

Слідкуйте за оновленнями від обленерго, щоб дізнатися точний графік відключень у вашому регіоні.

Коротко:

13 лютого в усіх областях України діятимуть погодинні відключення світла

Для промисловості вводяться графіки обмеження потужності (ГОП)

Причина – дефіцит генеруючих потужностей після атак на енергетичну інфраструктуру

У п’ятницю, 13 лютого, в усіх областях України протягом доби застосовуватимуться заходи з обмеження електроспоживання. Про це повідомили в компанії "Укренерго".

Зокрема, одночасно діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ) для населення та графіки обмеження потужності (ГОП) для промислових підприємств.

Причиною повернення до стабілізаційних заходів стали наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. В енергосистемі зберігається дефіцит генеруючих потужностей, тому для підтримання її стабільності фахівці змушені застосовувати ручне регулювання навантаження.

Рекомендації від "Укренерго"

В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Актуальну інформацію щодо годин відключення за конкретною адресою споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Енергетики також закликають громадян ощадливо користуватися електроенергією протягом усієї доби — навіть у періоди, коли світло є. Особливо важливо мінімізувати використання енергоємних приладів, таких як пральні машини, бойлери та обігрівачі, у пікові години навантаження. За можливості їхню роботу рекомендують переносити на нічний період — після 23:00.

Крім того, після відновлення електропостачання не варто одночасно вмикати всі потужні прилади. Різкий стрибок навантаження може спричинити локальні аварії в мережах.

В яких регіонах графіки можуть посилитись - думка експерта

За словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, атака російських окупаційних військ на Західноукраїнську електропідстанцію у Львівській області може спричинити перебої з електропостачанням у західних регіонах України. Експерт підкреслив, що ця підстанція є однією з найбільших у Європі.

"Ворог намагався завдати удару по підстанції, і за публічними джерелами вже зафіксовані певні пошкодження", — зазначив Ігнатьєв, додаючи, що такі дії можуть ускладнити стабільність енергомережі та вимагатимуть оперативного реагування з боку українських енергетиків.

Відключення світла - новини за темою

Як раніше писав Главред, ніч проти 12 лютого російські війська знову завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК. Це вже 31-ша велика підстанція компанії в Одеській області, яка зазнала пошкоджень унаслідок атак.

Також у Києві внаслідок масованих атак з боку РФ найбільших ушкоджень зазнали ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, однак їхню роботу планують відновити вже в найближчі 2 дні. На об’єкти теплопостачання впали уламки безпілотників, що спричинило локальні пошкодження. Про це міністр повідомив 12 лютого під час засідання парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП.

Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через пошкоджену інфраструктуру та обмеження в передачі електроенергії між регіонами. Найбільш складна ситуація спостерігається у чотирьох містах, серед яких і Київ, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

