Лиса Симоньян з'явилася на публічному заході

Путіністка Маргарита Симоньян почала виходити на сцену, не одягаючи перуки.

https://glavred.net/starnews/lysaya-simonyan-poyavilas-na-publichnom-meropriyatii-10740314.html Посилання скопійоване

Маргарита Симоньян з'явилася без волосся / колаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Коротко:

Як виглядає Симоньян зараз

Навіщо вона вийшла на сцену

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка є розпалювачем війни і ненависті по відношенню до України, з'явилася на публічному заході без перуки, де виблискувала своєю лисою головою.

Як пишуть російські пропагандисти, путіністка довгий час залишалася осторонь від публічних заходів, але все ж знову з'явилася на сцені. Вона побувала в рідному місті, де їй в урочистій обстановці вручили нагороду "Почесний житель Краснодара".

відео дня

Симоньян вийшла на сцену без перуки / Фото скріншот

Путіністка з'явилася з поголеною головою, але була в чудовому настрої, навіть незважаючи на те, що вона нібито веде боротьбу з раком грудей і пройшла курс хіміотерапії.

Симоньян вийшла на сцену без перуки / Фото скріншот

Симоньян якось скаржилася, що їй важко дійти від ліжка до кухні, проте її терористична батьківщина потребує її, і тому українофобка Симоньян продовжує працювати.

Симоньян вийшла на сцену без перуки / Фото скріншот

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Як раніше повідомляв Главред, ранішеукраїнські знаменитості масово відреагували і підтримали українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Раніше також путіністка і пропагандистка, колись українська ведуча Сніжана Єгорова, видала чергову маячню.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російський головний редактор інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівник телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред