Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка є розпалювачем війни і ненависті по відношенню до України, з'явилася на публічному заході без перуки, де виблискувала своєю лисою головою.
Як пишуть російські пропагандисти, путіністка довгий час залишалася осторонь від публічних заходів, але все ж знову з'явилася на сцені. Вона побувала в рідному місті, де їй в урочистій обстановці вручили нагороду "Почесний житель Краснодара".
Путіністка з'явилася з поголеною головою, але була в чудовому настрої, навіть незважаючи на те, що вона нібито веде боротьбу з раком грудей і пройшла курс хіміотерапії.
Симоньян якось скаржилася, що їй важко дійти від ліжка до кухні, проте її терористична батьківщина потребує її, і тому українофобка Симоньян продовжує працювати.
Про особу: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - російський головний редактор інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівник телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.
