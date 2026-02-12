Рус
Лиса Симоньян з'явилася на публічному заході

Олена Кюпелі
12 лютого 2026, 21:02
125
Путіністка Маргарита Симоньян почала виходити на сцену, не одягаючи перуки.
Маргарита Симоньян - рак
Маргарита Симоньян з'явилася без волосся / колаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Коротко:

  • Як виглядає Симоньян зараз
  • Навіщо вона вийшла на сцену

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка є розпалювачем війни і ненависті по відношенню до України, з'явилася на публічному заході без перуки, де виблискувала своєю лисою головою.

Як пишуть російські пропагандисти, путіністка довгий час залишалася осторонь від публічних заходів, але все ж знову з'явилася на сцені. Вона побувала в рідному місті, де їй в урочистій обстановці вручили нагороду "Почесний житель Краснодара".

відео дня
Симоньян вийшла на сцену без перуки
Симоньян вийшла на сцену без перуки / Фото скріншот

Путіністка з'явилася з поголеною головою, але була в чудовому настрої, навіть незважаючи на те, що вона нібито веде боротьбу з раком грудей і пройшла курс хіміотерапії.

Симоньян вийшла на сцену без перуки
Симоньян вийшла на сцену без перуки / Фото скріншот

Симоньян якось скаржилася, що їй важко дійти від ліжка до кухні, проте її терористична батьківщина потребує її, і тому українофобка Симоньян продовжує працювати.

Симоньян вийшла на сцену без перуки
Симоньян вийшла на сцену без перуки / Фото скріншот

Про особу: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - російський головний редактор інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівник телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Маргарита Симоньян новини шоу бізнесу
