Наслідки атак б’ють по світлу: оновлений графік для Дніпропетровщини на 13 лютого

Відключення електроенергії триватимуть різну кількість годин залежно від ситуації в енергосистемі.

Павлоград отримає окремі черги відключень / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

У Дніпропетровській області 13 лютого дятимуть графіки відключення світла

Електроенергію вимикатимуть за встановленими чергами споживачів

Павлоград матиме окремі спеціальні графіки відключень

У п’ятницю, 13 лютого, у Дніпрі та Дніпропетровській області діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Жителі регіону можуть залишатися без світла кілька разів на день.

Як повідомили в ДТЕК, у регіоні застосовуватимуть погодинні графіки відключень, проте точний час і тривалість знеструмлень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.За оприлюдненим графіком, у п’ятницю електроенергію тричі на день вимикатимуть для всіх черг споживачів.

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

1.1 Черга: 00:00 – 02:30, 06:00 – 13:00, 16:30 – 23:30

1.2 Черга: 00:00 – 02:30, 04:00 – 13:00, 16:30 – 22:00

2.1 Черга: 00:00 – 02:30, 06:00 – 13:00, 16:30 – 23:30

2.2 Черга: 00:00 – 02:30, 06:00 – 13:00, 16:30 – 23:30

3.1 Черга: 00:00 – 07:30, 09:30 – 16:30, 20:00 – 24:00

3.2 Черга: 00:00 – 06:00, 09:30 – 16:30, 20:00 – 24:00

4.1 Черга: 00:00 – 06:00, 09:30 – 16:30, 20:00 – 23:30

4.2 Черга: 00:00 – 06:00, 07:30 – 16:30, 20:00 – 24:00

5.1 Черга: 02:30 – 10:00, 13:00 – 20:00, 23:30 – 24:00

5.2 Черга: 02:30 – 09:30, 13:00 – 20:00, 23:30 – 24:00

6.1 Черга: 02:30 – 09:30, 13:00 – 20:00, 23:30 – 24:00

6.2 Черга: 02:30 – 09:30, 13:00 – 20:00, 23:30 – 24:00

Щоб уникнути незручностей, дніпряни можуть перевірити точний час відключення за своєю адресою через спеціальну онлайн-форму на сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" додали, що для абонентів ЦЕК відключення відбуватимуться за встановленими чергами протягом доби.

1.1 Черга: 04:00 – 08:00, 10:00 – 16:00, 18:00 – 24:00

1.2 Черга: 04:00 – 10:00, 12:00 – 18:00, 20:00 – 24:00

2.1 Черга: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 14:00 – 20:00, 22:00 – 24:00

2.2 Черга: 00:00 – 02:00, 04:00 – 10:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 24:00

3.1 Черга: 00:00 – 06:00, 08:00 – 14:00, 16:00 – 22:00

3.2 Черга: 00:00 – 06:00, 08:00 – 14:00, 16:00 – 22:00

4.1 Черга: 00:00 – 04:00, 06:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

4.2 Черга: 00:00 – 02:00, 04:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 24:00

5.1 Черга: 00:00 – 04:00, 06:00 – 12:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00

5.2 Черга: 00:00 – 06:00, 08:00 – 14:00, 16:00 – 20:00

6.1 Черга: 02:00 – 08:00, 10:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

6.2 Черга: 02:00 – 08:00, 10:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

Графік для Павлограда

Для мешканців Павлограда, які підпадають під інший графік, діятимуть окремі спеціальні черги.

1 Черга: 00:00 – 03:00, 08:00 – 13:00, 18:00 – 23:00

2 Черга: 03:00 – 08:00, 13:00 – 18:00, 23:00 – 24:00

В енергетичній компанії підкреслили, що протягом дня графіки відключень можуть змінюватися за рішенням НЕК "Укренерго".

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

У Дніпропетровській області продовжують функціонувати "Пункти незламності", де жителі можуть отримати необхідну допомогу під час відключень електроенергії або інших надзвичайних ситуацій.

Актуальний перелік адрес та графік роботи пунктів доступний на офіційному сайті обласної військової адміністрації та на державній платформі nezlamnist.gov.ua.

Локації облаштовані у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад. Вони працюють у робочі години і надають можливість зігрітися, скористатися електроенергією та водою, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю та відпочити.

Відключення світла - останні новини за темою

Як раніше писав Главред, у п’ятницю, 13 лютого, в усіх областях України протягом доби застосовуватимуться заходи з обмеження електроспоживання. Про це повідомили в компанії "Укренерго".

Також 13 лютого, у Львові та області діятимуть погодинні відключення електроенергії. Світло вимикатимуть протягом дня, але не усім групам споживачів. Про це повідомило Львівобленерго.

Крім того, у Києві внаслідок масованих атак з боку РФ найбільших ушкоджень зазнали ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, однак їхню роботу планують відновити вже в найближчі 2 дні. На об’єкти теплопостачання впали уламки безпілотників, що спричинило локальні пошкодження. Про це міністр енергетики Шмигаль повідомив 12 лютого під час засідання парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

