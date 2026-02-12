"Момент сорому": Зеленський та МЗС - про дискваліфікацію Гераскевича

МОК дискваліфікував українського спортсмена Владислава Гераскевича через шолом із зображенням загиблих українських спортсменів.

Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді через шолом

МОК дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича через те, що він вийшов у "шоломі пам'яті" із зображенням українських загиблих спортсменів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга емоційно відреагував на це.

Він вважає, що це рішення вплинуло першочергово на репутацію МОК і буде сприйматися як "момент сорому".

"Він просто хотів вшанувати пам'ять своїх колег-спортсменів, які загинули на війні. У цьому немає нічого поганого за жодними правилами чи етикою. МОК залякував, зневажав і навіть читав лекції нашим спортсменам та іншим українцям про те, як вони повинні мовчати про "один зі 130 конфліктів у світі". МОК також систематично не протистояв найбільшому порушнику міжнародного спорту та Олімпійської хартії — Росії", - написав Сибіга. відео дня

Він додав, що саме Росія розпочала три вторгнення під час Олімпійського перемир'я за останні три десятиліття. Російські окупанти вбили 650 українських спортсменів та тренерів. Ворог пошкодив 800 спортивних об'єктів в Україні.

"Саме цих росіян потрібно заборонити, а не вшанування їхніх жертв. Жоден з них не є "нейтральним". Якщо Олімпійське кредо говорить, що "найважливіше в Олімпійських іграх — не перемога, а участь", то МОК повністю зрадив його, запобігши Гераскевича від участі та зрадили 650 українських спортсменів та тренерів, убитих Росією. Ми пишаємося тим, що маємо Владислава, який не зрадив їх. Дякуємо за ваші принципи та мужність", - написав Сибіга.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підтримав українського спортсмена та заявив, що впишається його вчинком.

"Мати сміливість – це більше ніж мати медалі", - написав він.

Зеленський також емоційно відреагував на рішення МОК, зазначивши, що воно заперечує принципи олімпізму, які були засновані на справедливості та підтримці миру. Дискваліфікація українського спортсмена лише підіграє агресору.

"Я дякую нашому атлету за чітку позицію. Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і памʼять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила", - зазначив Зеленський.

Скандал з Владиславом Гераскевичем - всі новини

Скелетоніст Владислав Гераскевич мав представляти Україну на Олімпійських іграх. Напередодні змагань він розповів в Instagram, що планує виступати в шоломі, на якому намальована частина спортсменів, які були вбиті під час війни країною-агресоркою Росією та окупантами.

Згодом МОК заборонив Гераскевичу виступати у "шоломі пам'яті". Заборону отримали також шортрекіст Олег Гандей та фристайлістка Коцар. У Гандея на шоломі був напис української письменниці Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". МОК назвало це політичним гаслом.

Владислав Гераскевич вирішив проігнорувати заборону на використання шолому, зазначивши, що він відповідає всім нормам. Через це МОК дискваліфікував спортсмена перед першим заїздом.

Зимові Олімпійські ігри 2026 - що відомо Основні змагання проходитимуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, де востаннє італійці приймали зимову Олімпіаду 1956 року. Мілан прийме церемонію відкриття на новому стадіоні та медалі в художній гімнастиці й ковзанярському спорті, а Кортіна — лижі, сноуборд і фігурне катання. Планується понад 3 тис. атлетів із 90+ країн. ​ Учасники змагатимуться в 116 медальних подіях восьми зимових дисциплін: біатлон, лижні гонки, фристайл, сноуборд, ковзанярський спорт, шорт-трек, фігурне катання та керлінг. Новинками стали змішана естафета в біатлоні та акробатичний фристайл. wikipedia

