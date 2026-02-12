Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому - воно є: пояснення експерта

Дар'я Пшеничник
12 лютого 2026, 16:32
777
За словами фахівця, Київ має наочний приклад ефективності децентралізації.

Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому - воно є: пояснення експерта
Чому лівий берег Києва замерзає / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, Оператор ГТС України

Головне з новини:

  • Київ має терміново перейти на децентралізоване теплопостачання
  • Правий берег уже довів ефективність децентралізації
  • Модульні котельні можуть швидко закрити потреби тисяч будинків

Влада Києва має негайно змінити підхід до теплопостачання, особливо на Лівому березі, де залежність від великих ТЕЦ робить райони вразливими до повторних російських атак. Про це в коментарі для Телеграф заявив ексголова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, наголосивши, Що відновлення зруйнованих станцій не гарантує безпеки наступної зими.

відео дня

За його словами, Київ уже має доказ того, що децентралізація працює. Правобережні райони переживають енергетичні кризи значно легше, адже там тепло генерується не однією ТЕЦ, а мережею дрібних джерел.

"Досвід Києва показує, що децентралізація - правильний напрямок. Правий берег міста забезпечений теплом, бо опалюється не однією централізованою ТЕЦ, а сотнею невеликих теплоелектроцентралей", - пояснив Макогон.

Лівий берег - слабка ланка

На відміну від правобережної моделі, Лівий берег залежить від кількох великих об’єктів, які стали пріоритетними цілями для російських ракет. Саме тому, підкреслює експерт, відновлення ТЕЦ до весни не розв’яже проблему - інфраструктура може бути знову знищена.

"Існує величезний ризик того, що ситуація повториться - росіяни знову розіб’ють станцію, і люди залишаться без тепла", - застеріг він.

Модульні котельні як швидке рішення

Макогон пропонує комбіновану модель: когенераційні установки плюс модульні котельні. Перші виробляють і тепло, і електроенергію, але дорогі та складні в обслуговуванні. Другі - значно доступніші.

"Модульні котельні в десятки разів дешевші та простіші у використанні. Такі котельні можна встановлювати прямо у дворах, бо вони безшумні", - зазначає фахівець.

За його оцінками, щоб забезпечити теплом тисячу багатоповерхівок, потрібно близько 50 таких котелень. Вартість проєкту - до 100 мільйонів доларів, що, на думку експерта, є підйомним для бюджету столиці.

Планувати потрібно вже зараз

Макогон наголошує, що зволікання може коштувати місту ще однієї холодної зими. "Потрібно перестати говорити, а реально робити рішучі кроки в напрямку децентралізації опалення та генерації електроенергії", - підсумував він.

Експерт закликав міську владу вже зараз визначати місця для встановлення обладнання, щоб встигнути підготуватися до наступних сезонів.

Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому - воно є: пояснення експерта
Як зігрітися у квартирі без опалення / Інфографіка: Главред

Київ і опалення: експертна оцінка ситуації

Керівник аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко висловився про можливість відновлення теплопостачання та роботи комунальних систем столиці після масштабних атак з боку РФ. Він підкреслив, що підключення житлових будинків до пересувних міні-котелень можливе лише після проведення комплексу трудомістких і заздалегідь підготовлених технічних робіт.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Вас може зацікавити:

Про персону: Сергій Макогон

Сергій Макогон - український енергетичний експерт, колишній генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ), який обіймав цю посаду з травня 2019 по вересень 2022 року. Під час його керівництва оператор ГТС пройшов ключову реформу: виділення зі структури "Нафтогазу", створення незалежного сертифікованого в ЄС оператора системи газотранспорту - Централізованого оператора ГТС України.

Макогон - випускник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" (прикладна математика, 1999) і магістр ділового адміністрування (MBA) з California State Polytechnic University (2005). До роботи в ГТС брав участь у реформі українського газового ринку, займався стратегічним розвитком в "Укртрансгазі", а також працював у Deloitte і Microsoft Ukraine.

Наразі працює старшим науковим співробітником (Senior Fellow) у Center for European Policy Analysis (CEPA), займається аналітикою питань газового ринку та європейської енергетичної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва опалення
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому - воно є: пояснення експерта

Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому - воно є: пояснення експерта

16:32Енергетика
Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

16:28Економіка
Скандал на Олімпійських іграх отримав продовження - яку нагороду отримав Гераскевич

Скандал на Олімпійських іграх отримав продовження - яку нагороду отримав Гераскевич

16:08Спорт
Реклама

Популярне

Більше
Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

Затемнення у Водолії 17 лютого: на кого чекає прорив, а на кого — серйозні випробування

Затемнення у Водолії 17 лютого: на кого чекає прорив, а на кого — серйозні випробування

Зростає гурманом: Леся Нікітюк показала 8-місячного сина за трапезою

Зростає гурманом: Леся Нікітюк показала 8-місячного сина за трапезою

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 лютого (оновлюється)

Останні новини

17:04

Проклята "чортова дюжина": чому світ боїться п'ятницю 13-те досі

16:32

Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому - воно є: пояснення експерта

16:28

Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

16:21

Скільки можуть коштувати долар та євро у найближчі дні: неочікуваний прогноз

16:08

Скандал на Олімпійських іграх отримав продовження - яку нагороду отримав Гераскевич

Кінець експорту нафти і кінець Росії: Загородній – про те, як Трамп вбиває російську нафтову галузьКінець експорту нафти і кінець Росії: Загородній – про те, як Трамп вбиває російську нафтову галузь
16:02

Дружина Віталія Козловського розповіла про хворобу з ускладненням

15:58

Навіщо стукати по дереву і як це робити правильно: в чому сенс прикмети

15:51

МОК влип у новий скандал на тлі дискваліфікації Гераскевича

15:31

Королева показала проукраїнську маму Люду і "вбила" її компліментом

Реклама
15:31

Чи можна святкувати День святого Валентина: священник розставив крапки над "і"Відео

15:22

Україна завдала рекордного удару по Росії - по чому вдалось влучити і де

14:49

"Момент сорому": Зеленський та МЗС - про дискваліфікацію Гераскевича

14:31

Верховна Рада пустує, діяльність парламенту припинена - яка причина

14:13

Чому педаль гальма "б’є" взимку - головні помилки водіїв

14:08

Красиві привітання з Днем Святого Валентина - картинки, проза і вірші

14:07

Не треба терти годинами: знайдено копійчаний засіб, який швидко відчистить духовку

14:05

Салат з капусти, який будуть їсти всі: простий рецепт смачної страви

13:57

Божественний рецепт: млинці по-особливому на Масляну 2026Відео

13:01

Що потрібно зробити з кущами смородини ранньою весною: догляд для великого врожаюВідео

12:41

"Йдемо разом по життю": путініст Кіркоров зізнався в коханні чоловікові

Реклама
12:36

В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни, ймовірно, запустили Орєшнік

12:32

Собака повернувся з прогулянки і зворушив всіх своїм вчинком - що він зробив

12:32

Гороскоп Таро на завтра, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

12:08

"Ми не дует": Джанабаєва зробила зізнання про шлюб з Меладзе

11:57

Дешево лише на папері: скільки насправді коштувало життя в СРСР

11:52

"Фламінго" накрили арсенал ГРАУ: Генштаб підтвердив удари по військових об'єктах в РФ

11:51

Міська лікарня в Ужгороді отримала сучасне реабілітаційне обладнання для відновлення пацієнтів із порушеннями опорно-рухового апарату новини компанії

11:38

Білий наліт на листі: чим небезпечна борошниста роса і як врятувати рослини

11:38

Путіністка Сніжана Єгорова з'явилася без макіяжу і висміяла жінок

11:30

Україна посилює свою ППО: Сирський розповів про план дій та ефективність

11:18

Новий MacBook 2026: Apple готує бюджетний ноутбук, дешевший за MacBook Air

10:58

"Американці дотиснуть": експерт спрогнозував відмову великої країни від нафти РФ

10:37

Аліна Гросу розсекретила стать майбутньої дитини

10:37

Скандал набрав обертів: українського спортсмена вигнали з Олімпіади через шолом

10:29

Китайський гороскоп на завтра 13 лютого: Кроликам - випробування, Собакам - лінь

10:21

Ситуація катастрофічна: що відбувається у Києві після обстрілу

09:54

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 лютого (оновлюється)

09:53

В розпал бойових дій Путін змінив систему керування силовим блоком - ISW

09:52

Чи можна прибирати у свято 13 лютого: прикмети, які вбережуть від біди

09:39

Василь Вірастюк показав свою дружину і висловився про її фігуру

Реклама
09:28

Руйнування серйозні: РФ атакувала 31-у підстанцію ДТЕК на ОдещиніФото

09:25

Їх час настав: три знаки зодіаку, яким лютий принесе заслужену перемогу

09:13

Гороскоп на завтра 13 лютого: Левам - раптовий прибуток, Стрільцям - проблеми

08:51

П'ятниця 13-те: чи можна працювати і що не можна робити в цей день

08:50

Росія завдала удару по Одесі: зруйновано житловий будинок, горіли ринок і супермаркетФото

08:37

Московський режим підготував для росіян сюрприз у 2027 роціПогляд

08:13

Карта Deep State онлайн за 12 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:50

Відключення світла в Україні - графіки на 12 лютого (оновлюється)

07:38

РФ атакувала Київ і Дніпро дронами та ракетами: постраждали немовля та 4-річна дівчинкаФото

06:54

Серія вибухів пролунала в РФ: горить військовий арсенал, атаковано оборонний заводВідео

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти