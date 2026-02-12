Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому - воно є: пояснення експерта

За словами фахівця, Київ має наочний приклад ефективності децентралізації.

https://glavred.net/energy/pochemu-levyy-bereg-kieva-zamerzaet-bez-otopleniya-a-na-pravom-ono-est-obyasnenie-eksperta-10740242.html Посилання скопійоване

Чому лівий берег Києва замерзає / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, Оператор ГТС України

Головне з новини:

Київ має терміново перейти на децентралізоване теплопостачання

Правий берег уже довів ефективність децентралізації

Модульні котельні можуть швидко закрити потреби тисяч будинків

Влада Києва має негайно змінити підхід до теплопостачання, особливо на Лівому березі, де залежність від великих ТЕЦ робить райони вразливими до повторних російських атак. Про це в коментарі для Телеграф заявив ексголова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, наголосивши, Що відновлення зруйнованих станцій не гарантує безпеки наступної зими.

відео дня

За його словами, Київ уже має доказ того, що децентралізація працює. Правобережні райони переживають енергетичні кризи значно легше, адже там тепло генерується не однією ТЕЦ, а мережею дрібних джерел.

"Досвід Києва показує, що децентралізація - правильний напрямок. Правий берег міста забезпечений теплом, бо опалюється не однією централізованою ТЕЦ, а сотнею невеликих теплоелектроцентралей", - пояснив Макогон.

Лівий берег - слабка ланка

На відміну від правобережної моделі, Лівий берег залежить від кількох великих об’єктів, які стали пріоритетними цілями для російських ракет. Саме тому, підкреслює експерт, відновлення ТЕЦ до весни не розв’яже проблему - інфраструктура може бути знову знищена.

"Існує величезний ризик того, що ситуація повториться - росіяни знову розіб’ють станцію, і люди залишаться без тепла", - застеріг він.

Модульні котельні як швидке рішення

Макогон пропонує комбіновану модель: когенераційні установки плюс модульні котельні. Перші виробляють і тепло, і електроенергію, але дорогі та складні в обслуговуванні. Другі - значно доступніші.

"Модульні котельні в десятки разів дешевші та простіші у використанні. Такі котельні можна встановлювати прямо у дворах, бо вони безшумні", - зазначає фахівець.

За його оцінками, щоб забезпечити теплом тисячу багатоповерхівок, потрібно близько 50 таких котелень. Вартість проєкту - до 100 мільйонів доларів, що, на думку експерта, є підйомним для бюджету столиці.

Планувати потрібно вже зараз

Макогон наголошує, що зволікання може коштувати місту ще однієї холодної зими. "Потрібно перестати говорити, а реально робити рішучі кроки в напрямку децентралізації опалення та генерації електроенергії", - підсумував він.

Експерт закликав міську владу вже зараз визначати місця для встановлення обладнання, щоб встигнути підготуватися до наступних сезонів.

Як зігрітися у квартирі без опалення / Інфографіка: Главред

Київ і опалення: експертна оцінка ситуації

Керівник аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко висловився про можливість відновлення теплопостачання та роботи комунальних систем столиці після масштабних атак з боку РФ. Він підкреслив, що підключення житлових будинків до пересувних міні-котелень можливе лише після проведення комплексу трудомістких і заздалегідь підготовлених технічних робіт.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Вас може зацікавити:

Про персону: Сергій Макогон Сергій Макогон - український енергетичний експерт, колишній генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ), який обіймав цю посаду з травня 2019 по вересень 2022 року. Під час його керівництва оператор ГТС пройшов ключову реформу: виділення зі структури "Нафтогазу", створення незалежного сертифікованого в ЄС оператора системи газотранспорту - Централізованого оператора ГТС України. Макогон - випускник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" (прикладна математика, 1999) і магістр ділового адміністрування (MBA) з California State Polytechnic University (2005). До роботи в ГТС брав участь у реформі українського газового ринку, займався стратегічним розвитком в "Укртрансгазі", а також працював у Deloitte і Microsoft Ukraine. Наразі працює старшим науковим співробітником (Senior Fellow) у Center for European Policy Analysis (CEPA), займається аналітикою питань газового ринку та європейської енергетичної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред