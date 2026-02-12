Дружина Віталія Козловського розповіла про хворобу з ускладненням

Коротко:
- Юлія Козловська розкрила подробиці хвороби
- Дружина співака також розповіла, як складаються справи зараз
Після святкування Дня народження Юлія Бакуменко, дружина і менеджер Віталія Козловського, на два тижні зникла з соціальних мереж. Шанувальники вже почали хвилюватися, але Юлія їх заспокоїла, з гумором зазначивши, що блогером їй з такими "пропусками" не бути.
На своїй сторінці в Instagram Козловська опублікувала знімок з дворічним сином від Віталія - Оскаром. У кадрі малюк захоплено досліджує гру в настільний футбол.
Виявилося, що вже близько двох тижнів Юлія і Оскар борються з хворобою. "Зловили якийсь лютий вірус, після якого ускладнення - бронхіт", - пише дружина артиста. Зараз всі йдуть на поправку і будують плани на повернення до звичного ритму життя.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що відомий український співак потрапив до лікарні з інфарктом. Деталі інциденту розкрила дружина лідера українського гурту Ot Vinta, художника і військовослужбовця Юрія Журавля.
Також легендарна українська акторка Ада Роговцева розповіла про проблеми зі здоров'ям. Затяжна зима для артистки кіно і театру видалася особливо важкою.
Про персону: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
