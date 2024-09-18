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"Похід на Суми та Чернігів": Лукашенко проговорився про план Кремля - політолог

Даяна Швець
18 вересня 2024, 16:43
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Можливо, очікується наступ російських військ із території Білорусі, вважає політолог Бєлковський.
'Похід на Суми та Чернігів': Лукашенко проговорився про план Кремля - політолог
Лукашенко, схоже, озвучив стратегію Кремля / колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот: відео

Нещодавно Лукашенко знову почав лякати Захід "третьою світовою війною" у разі збройного вторгнення на територію Білорусі. Лукашенко також додав, що США буцімто готуються до ескалації ситуації. Російський опозиційний діяч, письменник, публіцист Станіслав Бєлковський звернув увагу на дивні зміни у поведінці друга Путіна.

Станіслав Бєлковський бачить за цими погрозами з боку Мінська зовсім не вологі фантазії, а щось абсолютно серйозніше.

На думку експерта, подібний "альтернативний сценарій походу на Мінськ" був можливий восени 2022 року, коли на території Білорусі ще не було російської ядерної зброї і, відповідно, Кремль "не мав приводу захищати її і Лукашенку". Однак Вашингтон на такий крок не пішов.

відео дня

"І ось зараз із Лукашенком щось відбувається. Можливо, очікується якраз навпаки наступ російських військ із території Білорусі. Якийсь похід на Суми та Чернігів. Це моя гіпотеза. А для того, щоб виправдати цей похід на Суми та Чернігів, треба сказати, що це превентивна операція для запобігання вторгненню на білоруську територію", - припустив Бєлковський.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Публіцист звертає увагу, що чомусь Лукашенко раптом ударився в цю справу прямо зараз. І треба зрозуміти, навіщо.

"Чи це не є анонсом деяких варіантів додаткових російських ударів на інших напрямках. Можливо, буде ослаблена військова активність на Донбасі, і буде зроблено спробу через Суми та Чернігів швидко просунутися у напрямку Києва. Таким чином, це буде асиметричною відповіддю на вторгнення ЗСУ в Курську область", - зазначив Бєлковський.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Инфографика: Главред

Олександр Лукашенко - останні новини

Нагадаємо, що напередодні Главред розповів, що задумав Лукашенко на кордоні. Зазначається, що лише дронами ЗСУ в білоруської армії можуть дуже попити кров.

Не секрет, що загроза з боку Білорусі існує. Так, на кордоні із Лукашенком у Чернігівській області Україна посилює оборонні рубежі.

Своєю чергою майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман розповів, навіщо Білорусь стягує війська до кордону. Лукашенко діє так не тому, що хоче вислужитися, а тому що просто хоче зберегти життя, вважає військовий експерт.

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Білорусь ЗСУ Сумы Олександр Лукашенко Чернігівська область новини Білорусі вторгнення Білорусі в Україну
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