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Навіщо Білорусь стягує війська до кордону: названо реальні наміри Лукашенка

Марія Николишин
9 вересня 2024, 17:34
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Лукашенко діє так не тому, що хоче вислужитися, а тому що просто хоче зберегти життя, каже військовий експерт.
Навіщо Білорусь стягує війська до кордону: названо реальні наміри Лукашенка
Гетьман розповів, навіщо Білорусь стягує війська до кордону / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/modmilby

Військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман розповів, чи вступить Білорусь у війну та навіщо стягує війська до кордону.

"Думаю, що Лукашенко не вступить у війну, тому що його попередило наше військово-політичне керівництво, що якщо він це спробує зробити, то всі об'єкти на території Білорусі стануть нашими законними цілями. Згідно з 51 ст. Статуту ООН, ми маємо право атакувати військові об'єкти на території агресора. І це не буде порушенням міжнародного законодавства", - сказав він під час чату на Главреді.

Гетьман наголосив, що поки що немає проявів агресії з боку Білорусі, тому наші удари по її території, по військових і промислових об'єктах будуть розцінюватися як агресія з нашого боку. А якщо це станеться, усі цілі стануть законними.

"Лукашенко розуміє: якщо 150 українських БПЛА полетять на Білорусь, як полетіли на Росію, то кінець усьому білоруському військово-промисловому комплексу, зокрема й армії", - наголосив він.

За його словами, Лукашенко підрядився допомагати Путіну на початку війни, тому що хотів бути разом із переможцем, розповідав, як на Білорусь готували напад із чотирьох напрямків, як вони митимуть чоботи в Ла-Манші. Він хотів показати, що він - найбільший друг Путіна і найлояльніша до нього людина. Він був упевнений, що їм вдасться швидко досягти мети в бойових діях проти України. Але - не склалося.

"Лукашенко вже зіскочити не може. Ми пам'ятаємо, як Лукашенку стало погано на святкуванні 9 травня - гадаю, йому щось дали і сказали, що наступного разу буде вже смертельна доза. Тож він розуміє загрозу. Тому Лукашенко діє так не тому, що хоче вислужитися, а тому що просто хоче зберегти життя", - додає майор запасу ЗСУ.

Військовий експерт також підкреслив, що якщо Лукашенко увімкне задню, Путін його вб'є. Якщо він почне бойові дії проти нашої країни, його вб'ємо ми. Тобто для Лукашенка цугцванг. Тому поки може, він бігає між крапельок - то підтягує війська до кордону, то відводить їх.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він спрогнозувавв перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:

"Думаю, що дуже довго Лукашенко не зможе протриматися в цьому стані. Після нашої перемоги він теж нестиме кримінальну відповідальність за скоєне", - підсумував ветеран російсько-української війни.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Навіщо Білорусь стягує війська до кордону: названо реальні наміри Лукашенка
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Роль Білорусі у війні проти України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білорусь після початку операції ЗСУ на Курщині почала стягувати війська ближче до кордонів з Україною і може готувати певні провокації.

Політолог Євген Магда вважає, що країна-агресорка Росія може замінити Лукашенка на більш проросійського президента, щоб спровокувати Білорусь на вторгнення в Україну.

В той же час, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що Білоруська армія налічує приблизно 43 тисячі осіб, з яких понад 30 тисяч – десантно-штурмові та сухопутні війська. Хоча білоруські війська є значними за чисельністю, їх ударна сила та бойова підготовка значно відстає від ЗСУ.

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