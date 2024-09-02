Загроза з боку Білорусі існує: на Чернігівщині зводять оборонні споруди

На кордоні із Білоруссю у Чернігівській області Україна посилює оборонні рубежі.

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Оборона на кордоні з Білоруссю / колаж: Главред, фото: Радіо Свобода, DW

У Чернігівській області на кордоні із Білоруссю почали обладнувати нові противотанкові рови та встановлювати додаткові системи захисту. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Крім того, у відомстві розповіли, що на кордоні значно розширили мінні смуги, а також облаштовують траншеї та інші фортифікаційні споруди. Прикордонники постійно моніторять ситуацію на кордоні за допомогою безпілотників та патрулюють, оцінюючи ситуацію та можливі загрози зі сторони білорусів.

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Повідомляється, що такі міри застосували через те, що самопроголошений президент Біллорусі Лукашенко стягнув свої війська до кордонів з Україною під виглядом навчань. Вже зараз відомо, що Мінськ перекидає до українських кордонів залізничними ешелонами танки та артилерійські системи.

Але в українських прикордонників є сумніви на рахунок того, що Лукашенко таки наважиться атакувати Україну.

"По-перше, для відбиття атаки в нас є сміливі мотивовані люди, по-друге - зброя, а по-третє - бажання захищати батьківщину. Якщо вони не наважилися 2022 року, то 2024-го, зважаючи на те, як Україна обороняє свої території, є дуже великі сумніви, що вони наважаться", - зазначив прикордонник із позивним "Кум.

Інші прикордонники заявили, що вони моніторять ситуацію, щоб не було скупчення війсь та злочинних угруповань на території Білорусі в безпосередній близкості до України.

Лукашенко у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав своїм військам перемістиитися поближче до кордонів з Україною. Аналітики стверджують, що він це робить через тиск з боку Путіна.

Однак, пізніше аналітики повідомили, що Лукашенко всіляко старається уникнути війни з Україною і сам він розуміє, що йому це не вигідно.

Нагадаємо, на республіканській педагогічній раді Лукашенко заявив, що "дехто" рекомендував йому перейти на бік України та воювати проти Росії та режиму Путіна.

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