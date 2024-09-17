ЗСУ розправляться одними дронами: що задумав Лукашенко на кордоні

Останні тижні інформаційний простір наповнений заявами з Білорусі про нібито перекидання військ до кордону з Україною та готовність "дати відсіч" у випадку загрози.
Українська сторона, в свою чергу, готова до будь-яких провокацій, укріплює кордон та здатна відбити ворожу атаку на півночі. Однак, найімовірніше, ні про який напад зі сторони Білорусі мова не може йти.
Про це в чаті на Главреді розповів військовий аналітик та експерт в сфері оборони і безпеки Агіль Рустамзаде. За його словами, історія про стягування білоруських військ - не більш ніж істерія, яку намірено роздмухують в інформаційному просторі.
Якщо дивитися на ситуацію тверезо, стає зрозуміло, що кількість білоруських військовослужбовців біля кордону збільшено до 1,5 тисячі людей. Це не та чисельність угруповання, яке можна хоча б захищатися, не те що нападати на Україну.
"Для здійснення наступальних операцій необхідна також логістика, бойове злагодження тощо, але нічого подібного жодних таких заходів за останні три-чотири місяці Білорусь не проводила", - пояснює експерт.
Більше того, Білорусь передала країні-агресору Росії більшість артилерійських боєприпасів та реактивних систем залпового вогню, тож запасів на ведення бойових дій хоча б протягом трьох тижнів у білорусів немає.
"Українська армія зможе розправитися з білоруською лише дронами. Їй навіть не доведеться перетинати кордон та заходити на територію Білорусі. Лише дронами ЗСУ білоруської армії можуть дуже попити кров. Білоруська армія не готова і не готувалася до протистояння у війні дронів", - додав Рустамзаде.
Найважливішим фактором того, що Білорусь не нападе на Україну, за словами експерта, є те, що самопроголошений президент Лукашенко уникатиме "слави" людини, яка розпочала війну між "двома братніми слов'янськими народами".
"Він намагався робити це і раніше і намагатиметься надалі. Ймовірно, українці зараз не погодяться – мовляв, "які нам білоруси брати", але Лукашенко вважає народи братніми, а тому намагатиметься уникнути війни", - підсумував аналітик.
Хто такий Агіль Рустамзаде?
Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану.
В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
Можливість вступу Білорусі у війну
Нещодавно Олександр Лукашенко закликав закінчити війну, назвавши незаконне вторгнення Росії "бійкою". Судячи з того, що Лукашенко говорить про "примирення", ситуація виглядає так, що йому не вигідно вступати у війну.
Напередодні самопроголошений президент Лукашенко видав заяву про те, що хтось нібито радить йому відвернутися від Росії і стати на бік України в боротьбі проти окупантів та російської агресії.
Нагадаємо, Олександр Кочетков Главреду розповідав, що на засіданні Ради міністрів внутрішніх справ країн-учасниць СНД Олександр Лукашенко заявив, що крах Росії торкнеться і всіх інших держав СНД. За його словами, Росія може впасти, і тоді всі ці країни будуть втягнуті в цю воронку.
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