Чи визнають США Крим російським - політолог розкрив, чого чекати Україні

Юрій Берендій
27 серпня 2025, 15:45
84
Визнання Криму чи інших територій російськими викликала критику на Заході, тому США наразі не мають офіційної позиції з цього питання, вказує політолог.
Чи визнають США Крим російським - політолог розкрив, чого чекати Україні
Чи визнають США Крим російським / Колаж Главред, фото: NASA, скріншот з відео

Про що сказав Фесенко:

  • В США немає офіційної позиції щодо питання визнанння Криму російським
  • Заяви Трампа в соцмережах не показують позицію США
  • Штати можуть запропонувати компромісну позицію

Тема Криму й інших окупованих територій залишається однією з найчутливіших у міжнародній політиці. Попри спроби Кремля домогтися їхнього визнання, офіційна позиція Вашингтона нині невизначена, адже Трамп у різні часи змінював свої погляди, а США поки утримуються від чітких заяв. Про це в чаті на Главреді розповів політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, відповідаючи на питання щодо визнання США Криму, як території Росії.

Політолог Володимир Фесенко пояснив, що після появи мирного плану Кіта Келлога ідея можливого визнання Криму чи будь-якого регіону України російським викликала різку реакцію як у Європі, так і в США, тому Вашингтон на цьому не наполягав. Нині офіційної позиції США щодо цього питання немає.

"Трамп ще в 2016 році, до того, як став президентом США, вважав Крим російським. Однак, ставши президентом, під впливом своїх радників і розуміючи, як розвивається міжнародна політика, він скоригував свою позицію. І в 2018 році з'явилася Кримська декларація. Її головним автором і ініціатором був тодішній держсекретар США Майк Помпео, але Трамп схвалив це, так що це була офіційна позиція США: визнання Криму невід'ємною частиною України", - зазначив політолог.

Він зауважив, що Трамп не висловлює чіткої позиції, а його окремі заяви чи перепости в соцмережах не можна вважати офіційною або переговорною лінією. Під час нещодавньої зустрічі у Вашингтоні питання територій навіть не піднімалося, що також показово.

На думку експерта, американці поки не будуть просувати цю тему, а позиція Трампа залишається непередбачуваною, адже він уже кілька разів змінював свої погляди на те, як завершити війну — через припинення вогню чи широку мирну угоду. Тому нині немає сенсу робити прогнози, оскільки офіційна позиція США просто не визначена.

"Я думаю, що американці не будуть висловлювати офіційну позицію, якщо тільки не запропонують якийсь варіант свого мирного плану, а це, в принципі, можливо. Адже дуже скоро американці побачать, що те, що просуває Трамп, тобто прямі мирні переговори, тільки тепер вже між Зеленським і Путіним, не дасть результату. Без посередництва США рухатися далі не вийде. Тоді, можливо, Штати запропонують свою компромісну позицію", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Володимир Фесенко оцінив перспективи мирних переговорів Трампа, Путіна і Зеленського, розповів про козирі в руках України, які не дозволять Росії виграти війну, а також назвав найреалістичніший сценарій завершення війни:

Чи можуть США визнати Крим російським - думка експерта

Як писав Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній підкреслив, що Україна за жодних умов не визнає Крим російським. Він зауважив, що ніхто не наважиться підписати такий документ, адже це рівнозначно державній зраді. Теоретично подібний крок могли б зробити США, визнавши Крим російським.

"Але їм це нічого не дасть, крім ганьби", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко назвав два найбільш ймовірних сценарії завершення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія посилає негативні сигнали в контексті можливих зустрічей лідерів України, Росії та США.

Літній наступ російської армії в Україні виявився невдалим. У лавах росіян спостерігається певна втома. Однак Кремль готуватиметься до нових атак. Про це німецькому виданню Bild розповів експерт з питань оборони Густав Грессель.

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Реклама

Реклама
Реклама
