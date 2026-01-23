Переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися: що відомо

Наразі невідомо, чи росіяни та українці перебувають в одній кімнаті.

Переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися/ Колаж: Главред, фото: Рустем Умєров,ua.depositphotos.com

Тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі вже стартували.

Ці переговори стануть першими прямими тристоронніми мирними перемовинами від початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, шо наразі невідомо, чи росіяни та українці перебувають в одній кімнаті.

Що кажуть в Офісі президента

Водночас радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин пояснив, що офіційного часу початку перемовин немає.

Він зазначив, що частина команд уже перебуває на місці та, можливо, проводить неформальні обговорення, але це не означає старту офіційної зустрічі. Литвин зауважив, що партнери зараз часто працюють у форматі "під час обіду" або очікування.

"Тому частину питань вже можуть обговорювати. Це розмови за участі неформатних людей, тому це не можна оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких рамках", - зазначив Литвин.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 23 січня в Кремлі повідомили про закінчення переговорів російського лідера Володимира Путіна і спецпредставника американського президента Стівена Віткоффа. Зустріч тривала понад три з половиною години.

Віце-спікер Ради федерації Росії Костянтин Косачов заявив, що американська і російська сторони нібито визначили параметри майбутніх зустрічей, які мають відбутися в Абу-Дабі. За його словами, врегулювання війни в Україні нібито відбувається "за російським сценарієм", а не за українським чи європейським.

Помічник глави РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників Росії, США та України відбудеться в Абу-Дабі 23 січня.

22 січня в Давосі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Зеленського.

"Він (Зеленський, – ред.) сказав, що хотів би укласти угоду. Всі параметри відомі. Це не так, ніби ми обговорюємо щось нове – ці питання обговорюють вже шість-сім місяців. Він приїхав і сказав, що хоче домовитися", – зазначив Трамп.

У свою чергу, Зеленський розповів, що зустріч з Трампом була позитивною. За його словами, головними питаннями були зміцнення протиповітряної оборони України та договір про гарантії безпеки.

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

