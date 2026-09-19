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РФ може запускати тисячі реактивних "Шахедів": Криволап попередив про нову загрозу

Руслана Заклінська
19 вересня 2026, 17:29
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Після змін у малій ППО ефективність знищення звичайних "Шахедів" зросла з 50–55% до 85–90%.
РФ може запускати тисячі реактивних
Атака дронів / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, УНІАН

Ключові тези експерта:

  • Реактивні "Шахеди" стали новим викликом для ППО
  • РФ може запускати до 3000 реактивних "Шахедів" на місяць
  • Україні може знадобитися близько 10 тисяч перехоплювачів

Росія суттєво наростила використання ударних безпілотників, а поява реактивних "Шахедів" створила для української ППО новий виклик. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

За його словами, минулого року під час масованих атак РФ траплялися випадки, коли десятки "Шахедів" одночасно заходили на один військовий об’єкт, а ефективної протидії такій кількості цілей не було. Дрони могли вільно пролітати над містами.

відео дня

Криволап зазначив, що ситуація змінилася після організаційних змін у системі малої ППО та нового підходу до оцінювання роботи підрозділів.

"Якщо раніше ти отримував результат, коли збив "Шахед", і нічого не отримував, якщо не збив, то потім почали враховувати різницю між тим, скільки цілей зайшло в зону відповідальності і скільки з неї вийшло. Якщо щось вийшло з твоєї зони - ти програв. І ситуація одразу суттєво змінилася", - пояснив експерт.

За словами Криволапа, у лютому Україна змогла підвищити ефективність знищення звичайних "Шахедів" приблизно з 50-55% до 85-90%. Водночас згодом Росія почала використовувати новий тип дронів - реактивні "Шахеди", які складніше перехоплювати.

Криволап наголосив, що навіть поява серійного виробництва реактивних дронів-перехоплювачів не вирішить проблему миттєво. За його оцінкою, якщо РФ здатна запускати до 3000 реактивних "Шахедів" на місяць, то за співвідношення перехоплення хоча б один до трьох Україні знадобиться близько 10 тисяч перехоплювачів.

Реактивний "Шахед"
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"А де взяти виробництво такої кількості двигунів? Нам зараз треба вирішувати питання, де швидко виробляти дешеві малоресурсні турбореактивні двигуни. Але це все одно не буде швидко. Таке виробництво неможливо розгорнути миттєво", - зазначив авіаційний експерт.

Чому Україна майже безсила проти реактивних "Шахедів" - думка військового

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що Україна фактично втратила ініціативу у сфері застосування реактивних дронів, тоді як російські війська продовжують нарощувати їхнє виробництво. Українські безпілотники також атакують цілі на території РФ, однак російська ППО збиває частину з них.

"Ми навіть не знаємо, що з ними робити. Тобто ні дронів, ні протидії", - написав Жорін у своєму Telegram-каналі.

Військовий зазначив, що реактивні "Шахеди" становлять окрему проблему, оскільки українська ППО наразі знищує лише невелику їхню частину. На його думку, Україні необхідно одночасно розвивати ефективні засоби протидії таким БПЛА та власне виробництво реактивних безпілотників.

Атаки РФ "Шахедами" по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Криволап заявив, що росіяни можуть застосовувати корекцію через LTE-вишки та приховані пристрої для донаведення безпілотників. За його словами, у системі "Рассвет" наразі запущено близько 30 супутників, які ще виходять на свої орбіти.

Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про розробку системи навігації "Аріадна" для "Шахедів". Він наголосив, що система "Аріадна" для "Шахедів" дозволяє орієнтуватися в глибину території України і робить РЕБ менш ефективними.

Президент Зеленський повідомив про застосування нового дрона-перехоплювача проти реактивних "Шахедів". Він зазначив, що новий дрон-перехоплювач вже пройшов практичне використання і наголосив на необхідності збільшення кількості таких засобів і подальшому розвитку цього напряму.

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Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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