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Обмеження Starshield вдарило по ЗСУ: "Флеш" розповів про переговори з США

Марія Николишин
17 жовтня 2026, 22:13
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Поки рішення немає, Україна розглядає дорожчий авіаційний пакет і шукає альтернативи Starlink.
Обмеження Starshield вдарило по ЗСУ: 'Флеш' розповів про переговори з США
Яке рішення щодо Starshield тепер шукає Київ / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Головне із заяви "Флеша":

  • Starshield обриває зв'язок на швидкості понад 160 км/год
  • Обмеження вдарило по дронах-перехоплювачах ЗСУ
  • Київ веде переговори з Пентагоном, урядом США та SpaceX

Україна веде переговори зі SpaceX та Пентагоном щодо скасування обмеження швидкості роботи військової системи супутникового зв’язку Starshield. Про це повідомив радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю Associated Press.

За його словами, Україна поки що не має пояснення, чому обмеження швидкості роботи Starshield було введено саме в той момент, коли відносини Києва з Вашингтоном стають дедалі напруженішими.

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Він розповів, що обмеження було введено без попередження вранці 15 жовтня. Передача інтернет-даних переривається, коли швидкість руху терміналу зв’язку перевищує 160 км/год, що характерно для українських дронів, оснащених Starshield.

"Флеш" додав, що це обмеження змусило безпілотники літати повільніше, ніж зазвичай, що спростило росіянам їх виявлення або ухилення від них.

"Тепер ми розуміємо, що це не лише технічна проблема і не лише комерційна проблема, а й політична. Як розвиватиметься ситуація, хто ухвалить це рішення, хто впливає на ці рішення, ми можемо лише здогадуватися", - зауважив Бескрестнов.

Він також розповів, що Україна покладається на систему Starshield, у якої раніше не було обмеження швидкості, для керування дронами-перехоплювачами. За їхньої допомоги вдавалося перехоплювати й реактивні дрони росіян.

"Наші хлопці у Збройних Силах демонструють, що це рішення працює ефективно. І тут трапляється несподіванка: в один момент це рішення перестає захищати нашу країну", - наголосив радник президента.

За словами "Флеша", обмеження швидкості також позначається на українських вертольотах, які переслідують російські "Шахеди".

Обмеження Starshield вдарило по ЗСУ: 'Флеш' розповів про переговори з США
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому Starshield є важливим для України

У розмові з журналістами Бескрестнов підкреслив, що Starshield є основою операцій України з використанням дронів.

Він охарактеризував цю систему як пакет послуг, яким керують Пентагон та уряд США і який пропонується країнам-партнерам для військового використання.

"Флеш" розповів, що у Starshield є окремі тарифи та умови, які відрізняються від цивільних супутникових послуг. Також, за його словами, ця система пропонує більш стабільне з’єднання з вищим пріоритетом.

Крім того, він додав, що Starshield не використовується на території Росії, зокрема в дронах, які атакують російські нафтопереробні заводи.

За його словами, обмеження швидкості роботи Starshield стали відчутними майже відразу, оскільки цю систему використовують багато підрозділів.

Також радник президента зазначив, що крім обмеження швидкості з’явилися збої у зв’язку, які, найімовірніше, були спричинені новими обмеженнями. Він додав, що після того, як Україна порушила це питання, SpaceX усунула збої, але обмеження залишилося в силі.

"Флеш" говорить, що зараз Україна намагається з’ясувати, чи може вона перейти на окремий пакет Starshield, призначений для літаків і без обмежень швидкості, або домогтися зняття обмеження на поточну послугу. Однак авіаційний пакет коштує набагато дорожче, що також створить труднощі для України.

"Зараз ми ведемо активні переговори з Пентагоном, SpaceX та урядом США. І на даний момент ми не знаємо, яким буде рішення", – сказав він.

Сергій Бескрестнов "Флеш"
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Які альтернативи Starlink шукає Україна

Бескрестнов зауважив, що Україна шукає альтернативи Starlink. Це робиться не тільки як запобіжний захід на випадок втрати доступу, а й тому, що Росія вже шукає способи протидіяти Starlink.

За його словами, росіяни розгортають системи радіоелектронної боротьби в різних точках уздовж лінії фронту, щоб порушити роботу Starlink.

Радник президента також додав, що Україна також вивчає інші варіанти, зокрема супутникову мережу, яку будує Amazon, та OneWeb від європейської компанії Eutelsat.

Він наголосив, що супутниковий інтернет важливий для України не лише в бойових умовах, а й для підтримки цивільного населення та бойового духу військ.

"На багатьох позиціях Starlink – єдиний спосіб поспілкуватися з рідними. Мало хто замислюється над цим, але це дуже важливо для підтримки військових", - підсумував "Флеш".

Обмеження Starshield вдарило по ЗСУ: 'Флеш' розповів про переговори з США
Starlink / Інфографіка: Главред

Який аналог Starlink розробляє Україна

Президент Володимир Зеленський говорив, що наразі триває робота над українською супутниковою системою, аналогічною Starlink.

"Є напрацювання. Ми працюємо над similar (подібним до, - ред.) Starlink", - сказав він.

Водночас президент наголосив, що було б справедливо надати Україні можливість використання супутникового інтернету Starlink для нанесення ударів по РФ.

Обмеження на роботу Starlink в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 жовтня українські військові повідомили про обмеження роботи терміналів Starlink. У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій.

Водночас адміністрація Дональда Трампа заявила українській стороні, що не має жодного стосунку до обмежень у роботі Starlink в Україні. У Білому домі сказали, що не контролюють компанію Ілона Маска.

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що обмеження швидкості для терміналів Starlink і Starshield не позначаться на ударах українських Сил оборони по цілях на території Росії. Однак вони можуть серйозно послабити перехоплення російських реактивних дронів напередодні зими.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.

З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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