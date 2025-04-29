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Венс не вірить у перемогу України у війні проти РФ: що сказали в США

Маріна Фурман
29 квітня 2025, 01:40
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У США побоюються, що продовження війни загрожує ядерною ескалацією.
ВСУ, Вэнс
Венс зробив заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото t.me/V_Zelenskiy_official, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Ключові тези:

  • Україна не переможе у війні, якщо бойові дії триватимуть найближчими роками
  • Продовження війни загрожує ядерною ескалацією

Віцепрезидент США Джей Ді Венс переконаний, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією. Його заяву наводить Clash Report.

У The Charlie Kirk Show він сказав, що Україна не переможе, якщо найближчими роками продовжаться бойові дії.

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"Я думаю, що в основних ЗМІ існує дивна ідея, що якщо це триватиме ще кілька років, то росіяни розпадуться, українці повернуть свою територію, і все повернеться до того, що було до війни. Але це не та реальність, в якій ми живемо", - сказав Венс.

Крім цього, він не відкидає сценарій ядерної ескалації з боку Російської Федерації.

"Це повинно припинитися. Адміністрація президента робить усе можливе для досягнення миру, і я особисто, за дорученням президента, активно працюю над цим", — додав Венс.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у найближчі 8−10 днів Європа і США посилять тиск на країну-агресор Росію, щоб Кремль погодився на припинення вогню.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко розповів, що глава Кремля Володимир Путін спеціально затягує припинення вогню в російсько-українській війні. Він розраховує на те, що перемовини з Іраном, дії Китаю в Південно-Китайському морі та події між Індією і Пакистаном розосередять увагу Сполучених Штатів.

Як писав Главред, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні можна досягти до літа. Воно має бути довгостроковим і таким, щоб його могли прийняти всі сторони.

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Хто такий Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року.

15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року.

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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