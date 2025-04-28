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"Перемирʼя" на 9 травня: у Кремлі прокоментували рішення Путіна

Маріна Фурман
28 квітня 2025, 22:11
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Пєсков назвав тимчасове "перемир'я" Путіна "проявом доброї волі" до України.
Песков, оружие
За словами Пєскова, РФ і США вдалося розблокувати двосторонні відносини / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, УНІАН

Коротко:

  • У Росії відреагували на оголошене Путіним "перемирʼя"
  • РФ і США нібито обмінюються інформацією щодо так званого "травневого перемирʼя"

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав нове "травневе перемир’я" на День перемоги, оголошене російським диктатором Володимиром Путіним, нібито "проявом доброї волі РФ" до України. Відповідну заяву речника Путіна цитують росЗМІ.

"Президент (Путін) керується міркуваннями гуманітарного характеру. Це - прояв доброї волі глави російської держави, який підкреслює нашу готовність до виходу на траєкторію мирного врегулювання", - сказав він журналістам.

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Пєсков також зазначив, що Росія обмінювалася інформацією зі США за наявними каналами зв'язку з питання "перемир'я" в дні 80-річчя Перемоги.

"У нас триває обмін інформацією за наявними каналами зв'язку", - сказав Пєсков.

Крім того, речник Путіна заявив, що "всі мирні плани обговорювати публічно неможливо".

"Потрапляючи в публічну площину, вони втрачають актуальність", - зазначив він.

Пєсков ще додав, що РФ і США вдалося розблокувати двосторонні відносини. Він назвав це "досягненням".

"Травневе перемирʼя" Путіна - що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги".

За наказом лідера Кремля, "перемир'я" оголосили у період з 00:00 8 травня і до 00:00 у ніч проти 11 травня. В цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території Україні.

Водночас президент США Дональд Трамп наполягає на необхідності постійного припинення вогню для завершення війни Росії проти України. Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи рішення Путіна про триденне перемир’я.

Тим часом Володимир Фесенко розповів, навіщо Путіну "перемирʼя" на 9 травня. За словами політолога, лідер Кремля оголосив про так зване "перемир’я" на 9 травня, аби захистити Москву від можливих ударів безпілотників. Лідер Кремля не хоче, щоб повітряна тривога зіпсувала йому свято.

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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перемир'я війна в Україні 9 травня Дмитро Пєсков
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