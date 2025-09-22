"Панцир" ударив по своїх: у Краснодарському краї РФ ракета влучила в житловий будинок

У Слов'янську-на-Кубані вночі прогриміли вибухи. Місцеві жителі поскаржилися на атаку дронів.

У Росії ракета ППО влучила в житловий будинок / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/astrapress

Коротко:

Дрони атакували Краснодарський край РФ

У Слов'янську-на-Кубані пошкоджено дахи, фасади, вибито вікна

Розгінний блок від ракети влучив у житловий будинок

У ніч на 22 вересня в РФ прогриміли вибухи. Безпілотники атакували Краснодарський край.

Як пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, фрагменти БПЛА впали на території трьох приватних домоволодінь у Слов'янську-на-Кубані.

"Пошкоджено фасади і дахи будинків, вибило шибки у вікнах, також через падіння уламків сталося загоряння трави в промзоні. У всіх випадках постраждалих немає, на місцях працюють екстрені та оперативні служби", - повідомив регіональний оперштаб.

Також Astra пише, що розгінний блок від російської ракети ракетного комплексу "Панцир-С1" влучив у житловий будинок у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї.

Місцеві ЗМІ стверджують, що на фото нібито зображений український "дрон-ракета".

Розгінний блок від ракети / Фото: Astra

Також повідомляється, що в станиці Стародерев'янківській Канівського району Краснодарського краю через падіння уламків БПЛА сталося загоряння на електропідстанції

"Постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби", - повідомив оперштаб регіону.

​Дрон "Лютий" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Атака на окупований Крим - останні новини

Як писав Главред, 21 вересня в тимчасово окупованому Криму прогриміли потужні вибухи.

За даними російських пропагандистських ресурсів, пошкоджень зазнали санаторій "Форос" і будівля школи в одному з населених пунктів, а в районі Ялти через падіння уламків збитого безпілотника спалахнула суха трава.

Так званий "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив втрати серед людей:

"На жаль, є загиблі та постраждалі. На даний момент кількість постраждалих - близько 15 осіб, а інформація про загиблих уточнюється", - заявив Аксьонов.

Раніше спецпризначенці Головного управління розвідки успішно вразили корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. Загалом у агресора є чотири таких судна.

