"Панцир" ударив по своїх: у Краснодарському краї РФ ракета влучила в житловий будинок

Коротко:
- Дрони атакували Краснодарський край РФ
- У Слов'янську-на-Кубані пошкоджено дахи, фасади, вибито вікна
- Розгінний блок від ракети влучив у житловий будинок
У ніч на 22 вересня в РФ прогриміли вибухи. Безпілотники атакували Краснодарський край.
Як пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, фрагменти БПЛА впали на території трьох приватних домоволодінь у Слов'янську-на-Кубані.
"Пошкоджено фасади і дахи будинків, вибило шибки у вікнах, також через падіння уламків сталося загоряння трави в промзоні. У всіх випадках постраждалих немає, на місцях працюють екстрені та оперативні служби", - повідомив регіональний оперштаб.
Також Astra пише, що розгінний блок від російської ракети ракетного комплексу "Панцир-С1" влучив у житловий будинок у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї.
Місцеві ЗМІ стверджують, що на фото нібито зображений український "дрон-ракета".
Також повідомляється, що в станиці Стародерев'янківській Канівського району Краснодарського краю через падіння уламків БПЛА сталося загоряння на електропідстанції
"Постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби", - повідомив оперштаб регіону.
Атака на окупований Крим - останні новини
Як писав Главред, 21 вересня в тимчасово окупованому Криму прогриміли потужні вибухи.
За даними російських пропагандистських ресурсів, пошкоджень зазнали санаторій "Форос" і будівля школи в одному з населених пунктів, а в районі Ялти через падіння уламків збитого безпілотника спалахнула суха трава.
Так званий "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив втрати серед людей:
"На жаль, є загиблі та постраждалі. На даний момент кількість постраждалих - близько 15 осіб, а інформація про загиблих уточнюється", - заявив Аксьонов.
Раніше спецпризначенці Головного управління розвідки успішно вразили корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. Загалом у агресора є чотири таких судна.
Інші новини:
- РФ скинула на Запоріжжя щонайменше п'ять авіабомб: спалахнули пожежі, є жертви
- У Сумах прогриміли три вибухи, РФ вдарила "шахедами": що відомо про наслідки
- Київщина була під ударом БПЛА: пожежі в чотирьох районах, є поранений
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред