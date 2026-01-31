Рус
Відчайдушний хід Кремля: The Telegraph пояснив справжню суть енергетичного перемирʼя

Дар'я Пшеничник
31 січня 2026, 08:59
616
Оглядач заявив, що російські збройні сили перебувають у стані глибокого занепаду.
Путин энергетическое перемирие
Енергетичне перемир'я показало головну проблему Путіна / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, скриншот

Основні тези:

  • Пропозиція Путіна про "перемир’я" свідчить про кризу армії РФ, а не силу
  • Росія втрачає боєздатність
  • Навіть невелике посилення західної допомоги може стати вирішальним для перемоги України

Пропозиція Володимира Путіна щодо тижневого "енергетичного перемир’я" не є проявом сили, а свідчить про відчайдушний стан російської армії. Таку думку висловив оглядач The Telegraph, колишній офіцер британської армії Хеміш де Бретон-Гордон.

Аналітик наголошує, що російські війська перебувають у глибокому занепаді. Кремль змушений закуповувати солдатів у Північній Кореї, вербувати найманців в Африці та відправляти на фронт ув’язнених, навіть тих, хто втратив кінцівки. За його словами, деяких поранених повертають у бій без протезів — на милицях.

відео дня

Ключові висновки експерта:

  • Втрачена боєздатність. Росія просувається повільніше, ніж армії Першої світової війни, і платить за це колосальними втратами. За два роки вона захопила лише близько 1% території України, втративши понад 500 тисяч убитими та пораненими. Щодня армія РФ втрачає близько тисячі людей.
  • Зневага до власного народу. Попри інфляцію та економічну кризу, Москва витрачає ресурси на ракети й дрони для терору проти України, перетворюючи солдатів, ув’язнених і найманців на "гарматне м’ясо".

Бретон-Гордон підкреслює, що навіть невелике збільшення західної допомоги може стати вирішальним фактором для перемоги України.

"Усі ознаки вказують на те, що російська армія наближається до кульмінації. Україна повинна вести переговори з позиції сили", — зазначає він.

На його думку, у Дональда Трампа є реальна можливість домогтися миру, але лише за умови тиску на Путіна — єдину людину, здатну зупинити війну.

Чому Путін погодився на енергетичне перемир'я - думка експерта

Експерт Іван Яковина зазначив, що російські блогери обурені заявою Трампа про прохання до Путіна не бити по енергетиці України в морози. Вони вважають це "зрадою" та бояться, що Кремль зупинить атаки напередодні сильних холодів. Путін, Лавров і Пєсков мовчать, що лише посилює роздратування в російських пропагандистських колах.

Яковина припускає, що Путін погодився на прохання Трампа, бо саме той є ключовою надією Кремля на вигідний вихід із війни. Водночас публічність цієї домовленості б’є по іміджу російського лідера всередині РФ, тому найімовірніше він просто уникатиме коментарів і тимчасово зникне з публічного простору.

Енергетичне перемир'я - що відомо

Як повідомляв Главред, 29 січня президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням утриматися від ударів по українських містах протягом тижня.

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за зусилля, спрямовані на припинення атак по енергетичній інфраструктурі, та висловив сподівання, що американській стороні вдасться досягти відповідних домовленостей. Згодом він заявив, що Україна дзеркально дотримуватиметься так званого енергетичного перемир’я, хоча безпосередньо під час переговорів в Абу-Дабі це питання не обговорювалося.

У Кремлі заявили, що енергетичне перемир'я триватиме лише до 1 лютого. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, РФ погодилась тимчасово не атакувати енергооб’єкти на прохання Дональда Трампа, щоб створити умови для переговорів.

Також варто ознайомитись:

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін російські війська Енергетичне перемир'я
