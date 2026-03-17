У США почався розкол через Іран: топ-посадовець подав у відставку

Директор Національного контртерористичного центру США не підтримав війну проти Ірану.

У США розпочався розкол через війну в Ірані

Що відомо:

США ведуть війну проти Ірану

Джо Кент виступив проти війни

У США почався розкол через загострення війни в Ірані. Директор Національного контртерористичного центру США Джо Кент навіть вирішив подати через це у відставку. Про це він написав на свої сторінці у соцмережі Х.

Він твердо наголосив, що не підтримує операцію, яку США розпочали на Близькому Сході. Кент додав, що Іран не становив загрози Вашингтону.

"Після довгих роздумів я прийняв рішення піти у відставку з посади директора Національного антитерористичного центру з сьогоднішнього дня. Я не можу з чистою совістю підтримувати війну, що триває в Ірані. Іран не становив безпосередньої загрози для нашої країни", – наголосив чиновник.

Кент стверджує, що США розпочали цю війну проти Ірану "під тиском Ізраїлю та його впливового американського лобі".

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія та Китай надають Ірану військову підтримку. Про це офіційно повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Водночас американські удари по острову Харг у Перській затоці, де розташований головний нафтовий термінал Ірану, практично знищили більшу частину цієї території. Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська можуть завдати нових атак, зазначивши, що це може відбутися навіть "для розваги".

Тим часом голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, зокрема постачання безпілотників, нібито робить українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів з боку Тегерана.

