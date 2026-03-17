Як складається особисте життя Melovin після розриву з нареченим: "Немає сенсу"

Останні кілька місяців були для співака Melovin непростими: у листопаді він був щасливий у заручинах з військовим-парамедиком Петром Злотєю, але вже в лютому їхні стосунки завершилися. У розмові з "Наодинці з Гламуром" Мел зізнався, як переживає розрив з нареченим.
"Цей етап закритий із дуже великою вдячністю щодо Петра, щодо мене також. Все відбулося так, як мало відбутися. Я йому бажаю лише любові і Божого захисту на службі. Причину нащо знати комусь. Це не зрада, і слава Богу. Ми не зійшлися", - поділився він.
Також Меловін додав, що вже повернувся до пошуку свого ідеального партнера. "Я просто живу, ходжу на побачення. Немає сенсу закриватися і якось проживати це негативно. Це досвід, і він вже стався. Нікуди від нього не втечеш", - каже він.
Про персону: Melovin
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
