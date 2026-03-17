"Немає нафти — немає грошей": Орбан висунув Україні новий зухвалий ультиматум

Віктор Орбан звинуватив Україну в тому, що вона "не прийняла" угорських "експертів".

https://glavred.net/world/net-nefti-net-deneg-orban-vydvinul-ukraine-novyy-naglyy-ultimatum-10749716.html Посилання скопійоване

Віктор Орбан зробив нову зухвалу заяву / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не змінить своєї позиції щодо фінансових рішень ЄС для України, доки не відновляться поставки російської нафти трубопроводом "Дружба".

Як він зазначив у заяві, опублікованій у Facebook, це питання було обговорено з головою Європейської ради Антоніу Коштою та прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

"Якщо немає нафти, немає грошей. Я сказав, що позиція Угорщини залишається незмінною", — підкреслив угорський прем'єр.

Орбан знову звинуватив Україну в тому, що вона "не прийняла" угорських "експертів", які приїжджали, щоб оглянути та перевірити стан нафтопроводу.

"Вони не погоджуються і навіть відкрито заявляють, що не мають наміру передавати дешеву російську нафту до Угорщини", — поскаржився Орбан.

Він заявив, що розглядає цю "нафтову блокаду" як привід для опозиційної партії "Тіса" втрутитися у вибори в Угорщині: "Тому ситуація надзвичайно проста. Якщо немає нафти, немає грошей".

/ Главред, инфографика

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти з РФ до Угорщини. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

Як повідомляв Главред, раніше Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі". Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинку поставок нафти до Угорщини та різку реакцію угорського міністра.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив нову різку заяву щодо України. У своєму відеозверненні він звинуватив українських військових у нібито жорстких погрозах на адресу Угорщини та припустив, що ЗСУ можуть опинитися біля східних кордонів його держави.

Більше новин:

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред