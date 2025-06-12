РФ накинула око на Одесу: в ВМС розповіли, чи є загроза висадки десанту

Українські військові повністю контролюють Чорне море і не дозволять росіянам наблизитись ближче ніж на 100 морських миль, зазначив Плетенчук.

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ВМС ЗСУ оцінили шанси окупантів на прорив / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, скріншот

Ключові тези Плетенчука:

РФ планує захопити Одесу

Спроба висадки десанту на одеському узбережжі - самогубство

Росіяни не можуть підійти до узбережжя ближче, ніж на 100 миль

Росія планує захопити Одесу та прорватися до кордонів Молдови й Румунії, однак наразі реалізація такого задуму практично неможлива. Ймовірність висадки російського морського десанту на одеське узбережжя вкрай низька. Про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, українські ВМС повністю контролюють акваторію Чорного моря. Тому будь-який російський корабель, що спробує наблизитися до узбережжя, оперативно знищать.

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"В принципі підійти до нашого узбережжя ближче, ніж на 100 морських миль, вони не можуть тому, що тут на них чекають ракетники з Військово-морських сил. Тому, відповідно, наразі це малоймовірно", - зазначив Плетенчук.

Крім того, речник ВМС підкреслив, що повноцінна десантна операція потребує комплексної підтримки — не лише з моря, але й одночасного наступу з суші. Без синхронного сухопутного просування висадка десанту приречена на провал.

"Такі військові заходи, як правило, не є самостійним видом операцій, враховуючи те, що це - найскладніший вид морських операцій, в принципі. Тому висаджувати зараз десант - це суїцид", - пояснив Плетенчук.

Також Плетенчук нагадав, що ще на початку повномасштабної агресії у 2022 році Росія вже робила спробу прорватися до Одеси, але зазнала поразки саме через неможливість просування суходолом. Сьогодні ж, аби дістатися Одеси з суші, окупантам довелося б долати щонайменше три великі водні перешкоди, що робить такий сценарій майже нереальним.

РФ планує захопити Одесу - що відомо

Нагадаємо, 11 червня в Одесі відбувся четвертий саміт "Україна — Південно-Східна Європа", де лідери 12 країн обговорили спільну безпеку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне захопити Одесу.

Він зазначив, що захоплення Одеси потрібне ворогу, щоб прорватися до кордону з Молдовою і Румунією. Зеленський наголосив, що південно-східна Європа є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу, маніпуляцій і дестабілізації.

Як повідомляв Главред, Росія втратила понад 1 мільйон військових убитими та пораненими з початку повномасштабної війни в Україні. За даними Міноборони Британії, це найбільші втрати з часів Другої світової війни.

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Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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