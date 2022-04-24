Арестович / УНІАН / Вікімедіа

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, чого чекати на фронті найближчими днями.

За словами Арестовича, росіяни практично припиняють використовувати територію Білорусі для своїх військових цілей. У той же час, на фронті очікується ймовірне посилення тиску на українські позиції.

"На фронті слід очікувати посилення тиску на наші позиції зі спробою хоч якось досягти цілей операцій, які від них вимагає політичне керівництво", - заявив Арестович, передає 24 канал.

Йдеться про вихід на межі Луганської та Донецької областей. На думку радника глави Офісу президента, їм цього не вдасться навіть незважаючи на посилення тиску.

Як пояснив Арестович, українській стороні надходить військова допомога від Заходу. Тому він поки дає оптимістичні прогнози і впевнений, що Збройні Сили України дадуть відсіч ворогові.

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Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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