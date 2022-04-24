УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Арестович розповів, чого чекати на фронті найближчими днями

24 квітня 2022, 23:23

Як пояснив Арестович, українській стороні надходить військова допомога від Заходу

Арестович, артилерія
Арестович / УНІАН / Вікімедіа

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, чого чекати на фронті найближчими днями.

За словами Арестовича, росіяни практично припиняють використовувати територію Білорусі для своїх військових цілей. У той же час, на фронті очікується ймовірне посилення тиску на українські позиції.

"На фронті слід очікувати посилення тиску на наші позиції зі спробою хоч якось досягти цілей операцій, які від них вимагає політичне керівництво", - заявив Арестович, передає 24 канал.

Йдеться про вихід на межі Луганської та Донецької областей. На думку радника глави Офісу президента, їм цього не вдасться навіть незважаючи на посилення тиску.

Як пояснив Арестович, українській стороні надходить військова допомога від Заходу. Тому він поки дає оптимістичні прогнози і впевнений, що Збройні Сили України дадуть відсіч ворогові.

читайте такожВ України є лише два виходи: Арестович назвав можливі сценарії завершення війни

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

Читайте також:

viber
війна в Україні Олексій Арестович війна Росії та України
Реклама
Популярне
Погода на Великдень різко зміниться: синоптики розповіли про негодуПогода на Великдень різко зміниться: синоптики розповіли про негоду Привітання з Великоднем: душевні картинки і листівки до світлого святаПривітання з Великоднем: душевні картинки і листівки до світлого свята Ядерний удар все ближче: чому Росія не може собі дозволити програти війну в УкраїніЯдерний удар все ближче: чому Росія не може собі дозволити програти війну в Україні 4 помилки при виборі одягу, які змушують виглядати старшою за свої роки4 помилки при виборі одягу, які змушують виглядати старшою за свої роки Супер популярний російський артист вирішив допомагати українським біженцямСупер популярний російський артист вирішив допомагати українським біженцям
Підтримайте Главред

Останні новини

00:11

Ракетні удари по Кременчуку: у міста з'явилась ще одна проблема

00:06

Макрон зробив важливу заяву і згадав Україну, після перемоги на виборахВідео

00:03

Під горілку і російську попсу: Мережу підірвала вечірка в Данії біженців з ХарковаВідео

24 квітня, неділя
23:44

Окупанти вивезли завод з Вовчанська до Росії, а на його місці облаштували катівню

23:23

Арестович розповів, чого чекати на фронті найближчими днямиВідео

Реклама
23:00

Окупантам влаштували рейкову війну: партизани Білорусі зірвали наступ РФ на КиївВідео

22:51

"Київ все ще стоїть": Байден зробив нову заяву про війну Путіна в УкраїніВідео

22:44

Біженці з України зможуть залишитися в Європі надовго - МВФВідео

22:24

Орків "перемололи" разом з технікою: на сході ЗСУ знищили сотню окупантівВідео

21:59

На Великдень окупанти обстріляли Харків, багато загиблих і пораненихВідео

21:56

Останній рубіж Маріуполя: морпіхи назвали спосіб деблокади оточеного містаВідео

21:53

Орки готують наступ на Кривий Ріг із Херсонської області - голова ОВА

21:49

"Вийшов в магазин і втратив всю сім'ю": нові подробиці вбивства дитини з мамою в ОдесіВідео

21:34

Дрони-вбивці: польські БПЛА-камікадзе наводять жах на рашистівВідео

21:26

Арестович назвав новий напрямок, де окупанти зосереджують силиВідео

21:25

У Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів, котрі скидали з літаків

21:10

Макрон перемагає на виборах президента Франції: перші дані екзитполуВідео

21:03

Росія хоче засекретити інформацію щодо фінансового стану справ у країні - WSJ

20:59

Громлять авто і проколюють шини: у Криму українські партизани глумляться над Z-рашистамиВідео

20:57

Мер Маріуполя шокував новими даними про втрати мирних жителівВідео

Реклама
20:35

РПЦ допомагає депортувати і розселяти українців в Росії - ЗМІ

20:33

Буде нова битва за Київ: астролог назвала небезпечний період і гороскоп для УкраїниВідео

20:29

Вибухи і стовпи чорного диму: РФ завдала ракетного удару по ПолтавщиніВідео

20:18

Олександр Скічко і Єлизавета Юрушева стали батьками в день Воскресіння Христового

20:01

Британія не зупиниться, поки Путін не програє - МЗС БританіїВідео

19:57

Тиждень після Великодня 2022: прикмети і що не можна робити в Світлу седмицюВідео

19:51

ЗСУ відбили ворожий штурм на трьох напрямках: окупанти відступили з втратамиВідео

19:35

Обстріл Одеси – або ракети у Росії не високоточні, або вона свідомо цілиться у немовлятПогляд

19:33

Росія утримує полонених українських воїнів у колоніях загального режиму - Денісова

19:27

Путін "поховав" договір про мир після приниження від ЗСУ - Financial TimesВідео

19:10

У Херсоні росіяни причепили до танків українські прапори і обстріляли мирні селаВідео

18:56

Армійську "еліту" РФ стерли в порошок: ЗСУ знищили 90% кращих десантників ворога - ГрозєвВідео

18:42

У російській глибинці влаштували тисняву і бійку через халявні пасхальні яйця

18:42

Максим Галкін розпік владу РФ за ракетний обстріл Одеси: "Молитеся про мир, але посилаєте ракети"Відео

18:37

Індульгенція на зґвалтування: командування дозволило оркам звірства в Україні - правозахисницяВідео

18:07

Послання до любителів букви Z, або Чому кров і ганьба – майже неминуча перспектива для РосіїПогляд

17:59

Рашистів ганяє у хвіст і в гриву: навідник САУ "Принцеска" стала зіркою TikTokВідео

17:50

Арестович дав прогноз, коли закінчиться наступ російських окупантів і бої за ДонбасВідео

17:45

Дружина Романа Сасанчина показала в лікарні пораненого в бою з рашистами батька

17:30

Орки розбігалися, як таргани: БТР ЗСУ Буцефал знищив натовп рашистівВідео

Реклама
17:16

Будинок розстріляли з танка, а дружину кинули помирати: пенсіонер розповів про звірства окупантівВідео

16:51

"Демілітаризація російського рейху": ЗСУ Стугною спалили рашистський Т-72Відео

16:33

Британія передасть Україні 20 потужних гаубиць AS-90 та боєкомплект до них – ЗМІ

16:19

З Javelin і в "касці" ЗСУ: в Мережі стрімко набирає популярність патріотичний кіт БандераФотоВідео

16:14

Цинічний план Москви: що Росія збирається провернути в УкраїніПогляд

16:00

У Німеччині шокували заявою і засумнівалися в масштабах військових злочинів РФ в УкраїніВідео

15:46

Перемир'я та евакуація: в ОП запропонували РФ спецраунд переговорів щодо МаріуполяВідео

15:40

Прикмети на 25 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:18

"Куди вони подінуться, бідолахи": Арестович оцінив перспективу укладення мирної угоди з РФ

15:13

Евакуація цивільних і обмін військових: Зеленський провів переговори з Ердоганом щодо МаріуполяВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти