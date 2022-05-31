"А де наша зброя?": Арестович з сосисками в руці звернувся до Шольца

Олексій Арестович / скріншот

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович трохи потролив канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Гуляючи Києвом, Арестович купив фастфуд з картоплею і сосискою і записав звернення до канцлера ФРН.

"Пане Шольц, ми тут поповнюємо німецький бюджет. А де наша зброя?",- запитав він.

Арестович розмістив відео в Facebook і в повідомленні зазначив, що це "хвилинка міжурядових зв'язків".

При цьому у фастфуді встромлять прапорець Бельгії. Це помітили користувачі соцмережі і вказали Арестовичу в коментарях під повідомленням.

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Арестович відповів: "Я знаю, що це прапор Бельгії, зануди. Мені б ваше почуття гумору, то пів країни вже повісилося б".

Поставки Німеччиною зброї в Україну

Правляча коаліція ФРН 13 квітня погодила питання поставок Україні важкого озброєння для потреб ЗСУ на війні проти Росії. Вдалося домовитися, в тому числі, і з соціал-демократичною партією Німеччини, яка до цього обережно ставилася до перспектив надання зброї Україні.

Пізніше за постачання важких озброєнь Україні проголосував Бундестаг. "За" виступили 500 парламентаріїв. Рішення підтримали партії правлячої коаліції, а також блок ХДС/ХСС.

12 травня німецьке видання Die Welt написало, що між урядами Німеччини та України виникло непорозуміння, внаслідок якого постачання зброї Києву затягуються. Проблеми виникли з питанням замовлення самохідних зенітних установок Gepard. Німецька сторона запевняла, що український уряд повинен самостійно замовляти їх у компанії Krauss-Maffei Wegmann, в той час як Києву сказали, що поставки здійснюватиме безпосередньо Берлін.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба піддав критиці Німеччину за неготовність Берліна постачати потрібну Києву зброю. Зокрема, він заявив, що українська держава отримає бронетранспортери Marder, проте водночас потребує і німецьких танків Leopard.

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