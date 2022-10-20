РФ готує ґрунт для відступу з Херсона, можлива атака на Каховську ГЕС під чужим прапором - ISW

Російські окупанти хочуть підірвати дамбу Каховської ГЕС і звинуватити в цьому Україну / Reuters, Суспільне

Російська влада створює інформаційні умови, щоби виправдати запланований відступ армії РФ з Херсона і значні втрати території в окупованій Херсонській області. В рамках цієї кампанії можливий напад на Каховську ГЕС під чужим прапором. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW відзначають, що російські окупанти хочуть підірвати дамбу Каховської ГЕС і звинуватити в цьому Україну.

"Командувач збройними силами РФ в Україні генерал армії Сергій Суровікін під час виступу на російському телебаченні повідомив, що російське військове керівництво має ухвалити "важкі рішення" щодо Херсонській області й звинуватив Україну в планах удару по цивільній та житловій інфраструктурі Херсонської області", – йдеться у звіті.

Водночас "голова" окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо заявив про евакуацію росіян із західного берега Дніпра.

Аналітики ISW вважають, що заяви Суровікіна і Сальда, ймовірно, є спробою створити інформаційні умови для повного відступу Росії за Дніпро та здачі міста Херсона і значної території Херсонської області українським військам.

Аналітики інституту вважають, що російські військові можуть вважати, що прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра і запобігти або затримати просування ЗСУ через річку міг би прорив дамби Каховської гідроелектростанції.

"18 жовтня Суровікін заявив, що отримав інформацію про нібито намір Києва пробити дамбу на Каховській ГЕС, що, за його словами, спричинить за собою руйнівні повені в Херсонській області. Сальдо повторив цю заяву і попередив, що українські війська мають намір вдарити по Дамбах вище за течією міста Херсона", – пише ISW.

Таким чином окупанти зможуть звинуватити Україну в матеріальному збитку і загибелі людей, а також використовувати повінь для прикриття свого відступу.

"Кремль може спробувати використати таку атаку під фальшивим прапором, щоб затьмарити новини про третій принизливий відступ російських військ, цього разу із Західної Херсонщини", – йдеться у звіті.

Ситуація в Херсонській області

18 жовтня Сергій Суровікін вперше виступив з доповіддю про ситуацію на війні в Україні. Він заявив, що ситуацію в зоні проведення так званої "спецоперації" можна охарактеризувати як "напружену". За його словами, подальші дії російської окупаційної армії "будуть залежати від ситуації, що складається".

При цьому Суровікін відкрито натякнув на те, що окупанти розглядають можливість здачі Херсона.

"(Обстановка, - ред) ... вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень", - сказав командувач окупантів РФ.

Зазначимо, за прогнозами аналітиків Financial Times, на цьому тижні українські захисники можуть повністю повернути Херсон під контроль України. Журналісти звернули увагу на заклик колаборантів до загарбників негайно почати "евакуацію" населення нібито "у зв'язку з обстрілами".

Однак ексзаступник начальника Генштабу генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає такий прогноз оптимістичним, адже більш раціональною тактикою є примус ворога до втечі.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи скарги Суровікіна на "непросту військово-тактичну ситуацію" під Херсоном, заявив, що російський генерал публічно зафіксував свою участь у військових злочинах проти України і досить швидко встиг усвідомити силу української армії.

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