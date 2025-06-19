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"Вікно можливостей закрито": Путін влаштував шоу для Трампа на пресконференції

Юрій Берендій
19 червня 2025, 19:38
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Путін влаштував шоу для Трампа, озвучивши ультимативні умови Україні та фактично зачинив двері для будь-яких мирних переговорів, зазначив Подоляк.
'Вікно можливостей закрито': Путін влаштував шоу для Трампа на пресконференції
Путін влаштував шоу для Трампа на пресконференції / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін влаштував шоу для Трампа
  • Кремль зачинив вікно можливостей для переговорів про мир

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вчора, 18 червня влаштував цинічне "розмовне шоу" для президента США Дональда Трампа. Про це у своєму Telegram заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Учора субʼєкт Путін влаштував розмовне шоу спеціально для Президента Трампа і провів пресконференцію в зручний для перегляду за океаном час. Суб’єкт навʼязливо й нахабно повторив свої вимоги фактичної капітуляції України. Головна заява: зустріч із тандемом Трамп/Зеленський можлива лише за умови загальної згоди Заходу на капітуляцію України", - написав він.

відео дня

Михайло Подоляк підкреслив, що Кремль фактично зачинив "вікно можливостей" для переговорів, яке у Вашингтоні досі вважали відкритим.

Радник глави ОП зазначив, що Путін, попри понад три роки жорстокої й масштабної війни, залишається переконаним у можливості повної перемоги. Його впевненість зміцнюється через зростання кількості масованих ракетно-дронових атак на українські міста, які цілеспрямовано спрямовані на цивільні об’єкти.

Чиновник наголошує, що за таких умов повернути РФ до переговорів буде майже неможливо без суттєвого підсилення української ППО сучасним західним озброєнням і розширення ракетних можливостей ЗСУ.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна вже у 2025 році може розпочати ефективне перехоплення російських керованих авіаційних бомб (КАБ), які РФ активно застосовує для ударів по прифронтових містах. За інформацією Defense Express, Україна спільно з партнерами по НАТО тестує технології для протидії цим далекобійним плануючим боєприпасам, зокрема модифікованим ФАБ із УМПК.

Тим часом конфлікт між Ізраїлем та Іраном триває, і не виключено, що до нього можуть долучитися Сполучені Штати. Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, ця ситуація навряд чи матиме безпосередній вплив на Україну.

У свою чергу представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук запевнив, що наразі немає передумов для висадки російського десанту в Одесі. За його словами, такі дії можливі лише за умови наступу сухопутного угруповання.

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Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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війна в Україні Володимир Путін Михайло Подоляк
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