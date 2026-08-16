Арсен Мірзоян обстриг кучері: як він зараз виглядає

Коротко:
- Як зараз виглядає Арсен Мірзоян
- Якими фото він поділився
Український співак Арсен Мірзоян зважився на зміни та показав результати свого перевтілення шанувальникам.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому з'явився з абсолютно новою зачіскою. Сам артист поділився фотоколажем, де фоловери зможуть побачити, яким артист був до зміни іміджу.
"Було-стало", - написав Мірзоян.
Шанувальники музиканта буквально закидали співака вогниками та сердечками, висловлюючи свої компліменти.
Зазначимо, що це не вперше, коли співак радикально обрізає своє довге волосся. Він уже ділився своїми фото в Instagram, радуючи своїх шанувальників.
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Про особу: Арсен Мірзоян
Арсен Мірзоян - український співак, учасник шоу "Голос країни" (1 сезон). Заслужений артист України (2020). У шлюбі зі співачкою Тонею Матвієнко, повідомляє Вікіпедія.
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