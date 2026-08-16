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Арсен Мірзоян обстриг кучері: як він зараз виглядає

Олена Кюпелі
16 серпня 2026, 11:48
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Популярний український артист здивував новим цікавим іміджем.
Арсен Мірзоян
Арсен Мірзоян з’явився з новою зачіскою / колаж: Главред, фото: facebook.com/arsen.baburka

Коротко:

  • Як зараз виглядає Арсен Мірзоян
  • Якими фото він поділився

Український співак Арсен Мірзоян зважився на зміни та показав результати свого перевтілення шанувальникам.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому з'явився з абсолютно новою зачіскою. Сам артист поділився фотоколажем, де фоловери зможуть побачити, яким артист був до зміни іміджу.

відео дня

"Було-стало", - написав Мірзоян.

Арсен Мірзоян підстриг кучері
Арсен Мірзоян зрізав кучері / Скріншот Instagram/arsen_mirzoian

Шанувальники музиканта буквально закидали співака вогниками та сердечками, висловлюючи свої компліменти.

Зазначимо, що це не вперше, коли співак радикально обрізає своє довге волосся. Він уже ділився своїми фото в Instagram, радуючи своїх шанувальників.

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Раніше також принц Гаррі та Меган Маркл зіткнулися з черговим професійним ударом - їхній останній проєкт провалився, а експерти вже рекомендують парі на деякий час піти з публічного поля.

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Про особу: Арсен Мірзоян

Арсен Мірзоян - український співак, учасник шоу "Голос країни" (1 сезон). Заслужений артист України (2020). У шлюбі зі співачкою Тонею Матвієнко, повідомляє Вікіпедія.

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