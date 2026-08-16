Арсен Мірзоян обстриг кучері: як він зараз виглядає

Популярний український артист здивував новим цікавим іміджем.

https://glavred.net/starnews/arsen-mirzoyan-sostrig-kudri-kak-on-seychas-vyglyadit-10788854.html Посилання скопійоване

Арсен Мірзоян з’явився з новою зачіскою / колаж: Главред, фото: facebook.com/arsen.baburka

Коротко:

Як зараз виглядає Арсен Мірзоян

Якими фото він поділився

Український співак Арсен Мірзоян зважився на зміни та показав результати свого перевтілення шанувальникам.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому з'явився з абсолютно новою зачіскою. Сам артист поділився фотоколажем, де фоловери зможуть побачити, яким артист був до зміни іміджу.

відео дня

"Було-стало", - написав Мірзоян.

Арсен Мірзоян зрізав кучері / Скріншот Instagram/arsen_mirzoian

Шанувальники музиканта буквально закидали співака вогниками та сердечками, висловлюючи свої компліменти.

Зазначимо, що це не вперше, коли співак радикально обрізає своє довге волосся. Він уже ділився своїми фото в Instagram, радуючи своїх шанувальників.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що розлучена російська співачка Алсу, яка мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну, вперше за все своє публічне життя опублікувала фото в купальнику.

Раніше також принц Гаррі та Меган Маркл зіткнулися з черговим професійним ударом - їхній останній проєкт провалився, а експерти вже рекомендують парі на деякий час піти з публічного поля.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Арсен Мірзоян Арсен Мірзоян - український співак, учасник шоу "Голос країни" (1 сезон). Заслужений артист України (2020). У шлюбі зі співачкою Тонею Матвієнко, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред