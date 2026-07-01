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Загроза зі сторони Білорусі: експерт попередив про сюрпризи, які може готувати Кремль

Дар'я Пшеничник
1 липня 2026, 11:21
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За словами Жданова, Росія здатна влаштувати провокації в обхід самого Олександра Лукашенка.
Загроза зі сторони Білорусі: експерт попередив про сюрпризи, які може готувати Кремль
Чи можливий наступ з Білорусі / Колаж: Главред, фото: t.me/modmilby, kremlin.ru

Головне з новини:

відео дня
  • Росія готує провокації "під чужим прапором"
  • Лукашенко безсилий перед лояльними Кремлю генералами
  • Масштабний наступ із Білорусі неможливий через брак військ

У російсько-українській війні намітилася низка важливих тенденцій, які змінюють ситуацію на користь України, тоді як для Росії купа проблем щодня стає більшою. Війна невпинно повертається до РФ, Крим планомірно перетворюється на острів, а Кремль намагається втягнути білорусів у війну, в той час як Україна з Білоруссю заговорила мовою ультиматумів.

Військовий експерт, полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду оцінив імовірність відкриття другого фронту з боку Білорусі та розповів, до яких сценаріїв слід готуватися на північному кордоні.

Провокації "під чужим прапором" та вплив Кремля

За словами військового експерта, ризик відкриття повноцінного другого фронту є малоімовірним, проте виключати приховані операції агресора не можна. Росія здатна влаштувати провокації в обхід самого Олександра Лукашенка, спираючись на своїх прихильників у військовому керівництві РБ.

"Можливо, це буде провокація під чужим прапором. І тут Лукашенко буде безсилий, бо її можуть здійснити, не узгоджуючи з ним, а домовившись на місцях із лояльними до Росії генералами у генеральному штабі білоруської армії", - зазначає Жданов.

Специфіка кордону та реальність стратегічного наступу

Експерт наголошує, що природні умови на межі двох держав роблять масштабні бойові дії в цій зоні вкрай складними для реалізації. Наразі йдеться виключно про диверсійно-розвідувальну діяльність на українському кордоні, оскільки для великих наступів у супротивника немає ресурсів.

Експерт нагадав, що плани щодо глибинних операцій розглядалися російським командуванням і раніше, проте за нинішніх умов вони є нездійсненними.

"Адже коли йдеться про відстань понад 200 км, це вже стратегічна операція, для якої у Росії немає військ. Російські війська ні на Житомир, ні на Львів не наступали - вони заходили в Київську область, бо далі - Полісся, де може пройти хіба що ДРГ і нашкодити нам, особливо в районі атомних станцій", - наголосив Жданов.

Таким чином, за оцінкою полковника запасу ГШ ЗСУ, кордон із Білоруссю через ліси та болота залишається найгіршим варіантом як театр повноцінних бойових дій, тому ключова небезпека з цього напрямку наразі криється саме у диверсійних вилазках.

Що зупиняє Лукашенка - коментар експерта

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович вважає, що Росія зацікавлена у використанні білоруського напрямку, однак Олександр Лукашенко навряд чи погодиться на втягування своєї країни у війну проти України. На думку експерта, попри повну політичну лояльність до Кремля, білоруський лідер усвідомлює можливі наслідки такого рішення для себе.

Рейтерович зазначає, що Лукашенко й надалі намагатиметься балансувати між різними інтересами та робитиме гучні політичні заяви, але уникатиме кроків, які могли б безпосередньо залучити Білорусь до бойових дій. Експерт також припускає, що білоруська влада не ризикне надавати свою територію для запуску російських дронів-камікадзе чи інших засобів ураження проти України.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що втягнення Білорусі суттєво вплине на подальший розвиток подій у регіоні і становитиме серйозний ризик для критичної інфраструктури, наголосивши на невигідності подібного сценарію для Мінська.

Зазначимо, майор у відставці Олексій Гетьман оцінив можливі кроки України у відповідь на загрози з білоруської території. За його словами, удари по Білорусі можуть бути законною відповіддю проти військових цілей і ретрансляторів, що використовуються для наведення безпілотників, і тому такі опції не слід виключати.

Як раніше повідомляв Главред, президент Росії Володимир Путін нарощує тиск на білоруське керівництво. Аналітики звертають увагу, що через фінансовий і політичний вплив Кремля саме відкриття другого фронту розглядається як інструмент для збільшення ескалації й переключення уваги від інших театрів бойових дій.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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